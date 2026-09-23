'이병헌♥' 이민정, 출산 후 18kg 쪘다.."저녁 덜 X 먹는 게 감량에 가장 좋아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 첫째 출산 후 18kg이 쪘다며 다이어트 비법을 밝혔다.

22일 '이민정 MJ' 유튜브 채널에는 '자연분만? 제왕절개? 40대 출산? 이민정의 솔직한 임신출산 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 임신, 출산에 대한 질문을 받는 시간을 가졌다. 그는 산후 다이어트를 고민 중인 팬에게 "(살이 찐 후) 6개월 정도 그 몸무게가 지속되면 내 몸무게가 된다. 만삭일 때는 14~5kg 정도는 당연히 찐다"라고 말했다. 이어 "저는 첫째를 임신했을 때 18kg가 쪘는데 아이를 낳아도 몸무게가 안 빠지더라. 몸 안의 체액이 늘어난다"라고 떠올렸다.

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이민정은 족욕과 좌욕, 마사지, 부기 차 마시기, 모유 수유하기 등을 하며 열심히 다이어트를 했다고 전했다. 특히 "저녁을 많이 안 먹었다. 저녁에는 덜 X 먹었다. 이렇게 하는 게 가장 좋은 것 같다. 현실적인 답이 되셨는지 모르겠다"라고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com