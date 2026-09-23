'美 진출' 아이비, 뉴욕서 자전거 겨우 50분 탔는데.."3만 5천원이 맞나, 가격 밉상"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 뮤지컬배우 아이비가 미국 뉴욕에서 자전거를 타다 예상치 못한 가격에 놀랐다.

22일 아이비는 자신의 SNS에 "자전거 50분 타고 35000원 맞는 거냐"라는 글과 눈물을 흘리는 이모티콘을 덧붙였다.

아이비가 첨부한 사진에 따르면 아이비는 뉴욕에서 전기자전거를 48분 이용한 후 26달러 41센트를 지불했다. 한화로 약 3만 5000원에 달하는 금액이다.

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아이비는 자전거로 뉴욕 거리를 누비며 "낭만은 있어. 가격이 밉상이야"라며 솔직하게 표현해 웃음을 자아냈다. 뉴욕의 풍경을 만끽하면서도 자전거 이용 요금에는 씁쓸한 반응을 보인 모습이다.

한편 아이비는 최근 한국인 최초로 미국 뉴욕 브로드웨이에 입성해 화제를 모았다. 아이비가 록시 하트 역을 맡은 뮤지컬 '시카고' 공연은 8월 17일부터 9월 6일까지 진행됐다. 앞서 아이비는 국내 '시카고' 무대에서 록시 하트 역으로 600회 공연한 바 있다.

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아이비는 연기는 물론 강도 높은 영어 훈련까지 소화, 1년간 세 차례 오디션을 거쳐 최종 낙점된 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com