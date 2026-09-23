'고지용 子' 승재, 개인 SNS에 母 허양임만 팔로우..아빠는 제외 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 젝스키스 출신 사업가 고지용의 아들 승재 군이 SNS에서 고지용의 계정은 팔로우하지 않아 눈길을 끈다.

승재 군은 지난 8월 개인 SNS 계정을 개설했다. 어머니 허양임은 앞서 "승재가 오늘 계정을 만들었다. 직접 운영한다고 하니 방문해 보라"라며 아들 SNS 홍보를 하기도 했다.

승재 군은 계정을 개설한 후 일상 사진과 영상을 꾸준히 올리며 지인, 누리꾼들과 소통하고 있다. SNS 활동을 활발히 즐기는 모습. 팔로워도 1만 명을 넘어섰다. 그런 가운데 승재 군의 팔로우 목록에는 허양임의 계정만 있어 눈길을 끌었다. 아버지 고지용의 계정은 없다.

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고지용은 지난달 자신의 SNS에 승재 군과 찍은 사진을 공개, "Always miss you, my baby boy(네가 항상 그리워, 내 아들)"라는 글로 그리움을 드러낸 바 있다. 고지용의 팔로우 목록에는 아무도 없는 상태다.

한편 지난 16일 고지용은 전처 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 접수했다. 그는 2024년 이혼 후 승재 군을 단 6차례 만났으며, 허양임에게 승재 군의 미디어 노출 중단을 요구하는 내용증명을 보냈지만 받아들여지지 않았다고 주장했다. 양육비는 분할 납부를 요청했는데 가처분 신청과 면접교섭 관련 심판청구가 제기됐다며, 허양임이 먼저 소송을 시작했다고 전했다.

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이후 허양임은 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관해 별도로 정하지 않았다. 고지용 씨로부터 제가 아들에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어, 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태"라고 밝혔다. 두 사람의 법적 갈등이 어떤 결과를 낳을지 귀추가 주목된다.

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joyjoy90@sportschosun.com