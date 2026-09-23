리센느 원이, 김민국과 결혼 꿈꿨다는데...父 김성주 "아들 망나니 됐다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 리센느 원이가 "(김)민국이랑 결혼할 생각을 하면서 '아빠 어디가'를 봤었다"라고 하자, 김민국의 아빠인 김성주는 "민국이 망나니 됐다"라고 말해 웃음을 안겼다. 뒤늦게 이를 알게 된 김민국은 "가장 큰 적은 언제나 내부에 있다"라고 남겨 웃음을 안겼다.

김민국은 22일 자신의 SNS를 통해 김성주가 자신을 향해 "망나니가 됐다"라고 말한 내용을 캡처해 올리며 장문의 글을 남겼다.

앞서 리센느 원이와 미나미는 최근 MBC '2026 아이치-나고야 아시안게임' 관련 콘텐츠 '일타강사 리센느'에 출연해 MBC 캐스터인 김성주와 만났다.

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이때 원이는 "민국이랑 결혼할 생각을 하면서 MBC '아빠 어디가'를 봤었다"고 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 들은 김성주는 "민국이 망나니 됐다. 집에도 잘 안 들어온다"고 폭로해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

이후 김민국은 원이가 자신과 결혼을 꿈꿨다는 이야기를 접한 뒤 SNS를 통해 재치 있는 반응을 보였다.

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그는 "사람의 꿈이란 그리 쉬이 사라지지 않는다. 꿈이란 그런 것이다"라며 "날 원하시던 수많은 여성분께 미리 심심한 사과의 말씀 올리고 싶다"라고 적었다. 이어 "안타깝지만 이렇게 용기 있는 분을 난 좋아한다. 고맙다. 원이씨. 나도 언젠가 그대처럼 용감해지겠다. 지켜봐 달라"라고 너스레를 떨며 원이에게 화답했다.

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그러면서 김성주가 자신을 '망나니가 됐다'라고 한 발언에 대해서도 언급했다. 김민국은 "문제라면 이쪽이 문제다. 23년 아들 인생 드디어 꽃피려는 걸 망나니라니"라면서 "기억해라. 가장 큰 적은 언제나 내부에 있다"라고 적었다. 이어 "누구도 믿지 마라. 어리석었던 난 내 아버지 덕에 국민 망나니가 됐다. 개탄스럽다"라고 덧붙이며 아버지를 향한 유쾌한 항의를 이어갔다.

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김민국은 '리센느 팬들에게 맞을까 봐 바로 망나니 만드는 아버지'라는 댓글에 "그냥 맞겠다. 아버지, 내 인생에 이런 기회가 다시 올 것 같아 이러시는 거냐. 죽었다 깨어나도 안 온다"라며 "나를 '민국아'로 불러주는 원이 씨가 앞에 앉아 있는데 이성적인 판단이 지금 눈에 들어오냐. 뒷감당이 생각이 날 것 같냐"라며 솔직하게 적어 웃음을 안겼다.

이어 김민국은 "이쯤 하겠다. 더하면 진짜로 집 밖 편의점도 못 나가게 될까 봐 두려워지기 시작했다. 당연하지만 이때까지 다 농담이었다"라고 선을 그었다. 이어 원이를 향해 "늘 멀리서 응원하며 사람을 참 기분 좋게 만드는 분이시다고 생각해왔는데 이 정도로 과한 행복을 주시니 되레 부끄러울 지경"이라면서 "안타깝지만 앞으로 남편으로서가 아닌 당신 편으로 살아가겠다"라며 응원했다.

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한편, 김민국은 김성주의 아들로 과거 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 김민국은 지난 2023년 미국의 명문 사립대학교 뉴욕대 TISCH(영화 전공)에 입학하며 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com