아이유, 본인 녹음 듣더니…18년만 자기 객관화 성공 "나 노래 잘하네?"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 아이유가 신곡 녹음 과정에서 자신의 노래 실력을 칭찬을 하며 웃었다.

22일 유튜브 채널 '이지금 [IU Official]'에는 신곡 '이 별로부터(Unknown Planet)' 녹음하는 아이유의 모습이 담겼다.

영상 속 아이유는 바뀐 멜로디를 숙지한 뒤 마이크 앞에 섰다. 이후 곡에 담긴 감정을 섬세하게 살리기 위해 집중해서 녹음에 임했다.

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이번 녹음은 아이유에게도 쉽지 않은 작업이었다. 살리고 싶은 감정의 디테일이 많았던 만큼 아이유는 노래를 직접 불러본 뒤 녹음한 목소리를 확인하고, 의견을 주고받으며 곡의 완성도를 높여갔다.

2절 녹음에 들어가기 전에도 박자와 음정을 다시 확인하며 곡에 적응하는 시간을 가졌다. 새로운 녹음실과 새로운 마이크를 사용한 만큼 자신의 목소리가 어떻게 담기는지도 세심하게 확인했다.

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그러던 중 자신의 녹음본을 들어본 아이유는 갑자기 "좋다. 이번 앨범을 작업하면서 처음으로 '나 노래 잘하네?' 느꼈다"라고 말하며 웃었다.

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이어 "녹음실 영향도 있는 것 같다. 이번 녹음에서 지금 마이크를 처음 사용해 보는 거 아니냐. 소리를 열어주는 게 있다. 그래서 그 공명을 잘 찾을 수 있게 마이크가 도와주는 게 확실히 있다"라고 설명했다. 그러나 아이유는 "더워서 목이 풀리는데 더워서 귀가 열린다"라면서 장단점이 확실한 녹음 환경에 웃었다.

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한편 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 해당 앨범에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate' 2곡이 수록됐으며, 두 곡 모두 아이유가 직접 작사했다. 이번 싱글은 지난해 9월 발표한 '바이, 썸머' 이후 1년 만에 선보인 신곡이자 향후 발매될 정규 6집의 선공개곡이다.

anjee85@sportschosun.com