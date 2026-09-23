강남, 몸 상태 얼마나 안 좋길래…링거만 3번·4주째 수면 장애 "살 빠졌다"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 강남이 계속되는 수면 부족과 피로로 힘든 일상을 보내고 있다고 털어놨다.

22일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 "키위 6000만개 먹는 남자 보신 적 있으신 분"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 유독 피곤해 보이던 강남은 "요즘 잠을 못 잔다"라고 최근 건강 상태에 대해 털어놨다. 이어 "몸까지 안 좋아서 링거를 지금 3번 맞았다"라면서 "밤 12시, 1시에 자도 새벽 4시, 5시에 일어난다"라며 말했다.

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그는 "일어나면 뭐 하겠냐. 갑자기 러닝을 한다. 이후 12시에 점심 먹고 나면 지옥이다. 그때부터 완전히 녹다운이다"라고 토로했다. 이어 강남은 "말이 안 나올 정도로 피곤한 거 아느냐. 3,4주째 피곤 루틴이 반복 중이다"라고 밝혔다.

이에 제작진은 "영양 불균형이어서 그럴 수도 있다. 영양 섭취가 부족하든지 아니면 너무 과잉 섭취해서 영양 균형이 안 맞으면 그럴 수 있다"라고 했다.

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그러자 강남은 "살이 빠졌다. 유튜브 촬영하느라 너무 많이 먹다가 요즘은 힘들어서 안 먹는다"라면서 "그래서 힘든 건가"라면서 자신의 생활 패턴을 돌아봤다.

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강남은 "또 한국 문화가 빨리 빨리 이지 않나"라면서 "제작진도 힘들지 않나. 특히 강나미는 더 힘들지 않냐"라고 물었다. 그러자 제작진은 기다렸다는 듯 "맞다. 최악의 연예인, 최악의 유튜버"라고 답해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com