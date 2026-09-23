"저 사람도 가수냐" 심수봉, 정미애 향한 막말 목격담 확산…김다현 공개 비판 후폭풍

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 심수봉이 후배 가수 김다현을 향한 공개 비판에 사과했지만 후폭풍이 계속되고 있다. 이번에는 심수봉이 과거 후배 가수 정미애의 무대를 보고 "저 사람도 가수냐"라는 막말을 했다는 목격담까지 나왔다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 과거 심수봉이 한 공연에서 정미애의 무대를 두고 막말을 했다는 목격담이 등장했다.

네티즌 A씨는 심수봉의 김다현을 공개 비판한 내용이 담긴 게시물에 "몇 년 전 대구 공연에서 정미애 가수가 인기 없을 때 먼저 나와서 분위기 살리려고 최선을 다하는데 (심수봉이) 그다음에 나와서 '저 사람도 가수냐' 하면서 '저렇게 목소리 큰 사람 내 앞에 세우지 말라'고 막말했다"라고 주장했다. 이어 "참 이상하다고 생각했는데 여기서도 이런 멘트를 하신다"라면서 "설령 마음에 들지 않아도 후배들이 클 수 있도록 선배 모습을 보여주는 것이 맞지 않을까. 안타깝다"라고 적었다.

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또 다른 네티즌은 "나도 같은 공연 봤다. 딱 저랬다"고 댓글을 남기며 A씨의 주장에 동조했다.

다만 해당 내용은 온라인 커뮤니티에 올라온 네티즌들의 주장과 목격담일 뿐, 당시 실제 발언이 있었는지 여부나 구체적인 사실관계는 확인되지 않았다.

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한편 심수봉은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '진안고원 트로트 페스티벌' 무대에서 김다현의 무대를 공개적으로 비판해 논란에 휩싸였다.

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김다현에 이어 무대에 오른 심수봉은 "내 앞에 노래 부른 여자 때문에 머리가 어지러웠다"라며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다. 노래를 듣는데 너무 힘들었다"라고 말했다. 이어 "앞으로 내 앞에 저런 선수를 내보내지 말아 달라"는 취지의 발언을 하며 김다현의 무대를 공개적으로 비판했다.

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김다현의 아버지인 김봉곤 훈장에 따르면 김다현은 무대를 마친 뒤 모니터링 과정에서 심수봉의 발언을 접했고, 큰 충격을 받아 눈물을 쏟은 것으로 전해졌다.

논란이 커지자 심수봉 측은 이튿날 공식 사과문을 발표하고 자신의 발언을 "실언"이라고 인정한 뒤, "어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"며 사과했다.

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이후김다현은 심수봉에게 직접 사과와 위로를 받았다고 밝히면서 "나는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나자"라고 팬들을 안심시켰다.

anjee85@sportschosun.com