'충격' 대기실 잘못 안내하고 몰수패?…AG 역대급 막장 운영 또 터졌다 "초유의 상태 재현"

(나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식을 6일 앞둔 13일 일본 나고야 미라이타워 앞에 아이치·나고야 아시안게임 엠블럼 조형물이 설치되어 있다. 아시안게임은 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다. 2026.9.13 saba@yna.co.kr

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 아시안게임의 막장 운영이 어디까지 이어지는 것일까.

대만 '야후 스포츠'는 23일 '2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 종목이 본격적인 막을 올린 가운데, 대회 조직위원회의 미숙한 행정이 또다시 도마 위에 올랐다'고 밝혔다.

매체는 '앞서 축구 종목에서 셔틀버스 기사의 경로 이탈로 한국과 카타르의 경기가 지연되는 초유의 사태가 발생한 데 이어 이번에는 e스포츠 종목에서 양국 사이에 비슷한 황당한 일이 재현된 것'이라고 밝혔다.

Advertisement

매체에 따르면 e스포츠 eFootball 종목에 출전한 카타르 국가대표 선수는 경기 전 체크인(검수) 시간을 초과했다는 이유로 심판진으로부터 몰수패를 당해 한국 선수가 부전승을 거두는 일이 벌어졌다.

매체는 '중국 매체는 대회 관계자가 카타르 선수를 엉뚱한 대기실로 안내하는 바람에 벌어진 촌극이라고 폭로했다'고 이유를 설명했다.

Advertisement

이번 나고야 아시안게임 조직위의 운영은 끊임없이 비판을 받고 있다.

Advertisement

한국 농구대표팀은 일본과의 결승전을 앞두고 슈팅 훈련을 하려고 했지만, 셔틀 버스가 나타나지 않아 훈련을 취소하는 일을 겪었다. 야구 대표팀과 배구 대표팀은 경기 전 훈련장을 제공하지 않는 일을 겪었다.

한국, 4-1로 카타르 제압 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기에서 4-1로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

Advertisement

한국 축구대표팀은 지난 16일 경기가 열릴 예정이었던 럭비 경기장이 아닌 야구장으로 가기도 했다.

일본 미디어도 피해를 봤다. 21일에는 한국과 일본의 배구 준결승을 마친 뒤 미디어 셔틀버스가 제시간에 도착하지 않았다. 일본 '스포츠호치'는 "경기 후 약 30명의 취재진이 대회 조직위원회가 마련한 나고야역행 셔틀버스를 타기 위해 승강장에 모였지만 버스는 나타나지 않았다"며 "30분가량 기다림이 이어지던 중 경기장 관계자로부터 당황스러운 공지가 전달됐다"고 했다. 이유는 버스 기사가 길을 잃었기 때문이었다.

Advertisement

'야후 스포츠'는 '수송 및 안내 시스템 오류는 끊이지 않고 발생하고 있다'라며 '대만 야후 게임 e스포츠 담당 기자의 경우, 며칠 전 나고야 공항에 도착해 보안 검색을 마친 뒤 대회 관계자의 잘못된 안내로 선수 환영 센터행 셔틀버스에 탑승하는 황당한 일을 겪기도 했다. 제지 없이 수속을 통과하다가, 마지막에 이르러서야 대만 출신 관계자가 오류를 발견하고 기자를 다시 공항 카운터로 돌려보내 수속을 밟게 했다'고 겪은 일을 전했다.

(260917) -- NAGOYA, Sept. 17, 2026 (Xinhua) -- Spectators leave Aichi International Arena for the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 17, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

매체는 '이처럼 미디어 등 대회 관계자에게만 발생한 해프닝이라면 그나마 경기 진행과 공정성에는 큰 영향을 미치지 않겠지만, 문제는 실제 경기에 뛰는 선수들에게 직접적인 피해가 가고 있다는 점'이라며 '앞서 한국 남자 축구 대표팀이 셔틀버스를 타고 야구장으로 잘못 수송되어 경기가 지연된 사태에 이어, e스포츠 첫날부터 카타르의 eFootball 선수가 스태프의 대기실 오안내로 체크인 시간을 넘겨 심판진의 냉혹한 몰수패 판정을 받았다'고 했다.

매체는 '결국 카타르 대표팀은 조직위의 실수로 억울하게 첫 패배를 떠안은 채, 최종 3전 전패로 씁쓸하게 이번 아시안게임 여정을 마감하게 됐다'고 덧붙였다.

Advertisement

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com