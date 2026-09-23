"여보, 여긴 웬일이야" 손예진, 지창욱과 키스 직전..♥현빈 눈치 보기

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 손예진이 지창욱과의 키스신을 지켜보는 듯한 남편 현빈의 합성 사진에 재치 있는 댓글을 남겼다.

22일 청룡시리즈어워즈 공식 SNS에는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에 출연한 지창욱의 인터뷰 내용이 공개됐다.

지창욱은 최근 진행된 '스캔들' 인터뷰에서 손예진과의 연기 호흡에 대해 "다들 '전 국민 현빈 눈치 보기'라는데 나는 눈치를 전혀 보지 않았다"고 밝혔다.

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이와 함께 청룡시리즈어워즈 측은 극 중 지창욱과 손예진이 입맞춤 직전인 듯 가까이 얼굴을 마주한 장면에 현빈이 날카로운 표정으로 두 사람을 바라보는 사진을 합성해 웃음을 더했다.

해당 게시물을 본 손예진은 합성 사진 속 현빈에게 말을 거는 듯 "여보, 여긴 웬일이야"라는 댓글을 남겼다. 여기에 눈치를 살피는 듯한 표정의 이모티콘까지 덧붙이며 유쾌하게 받아쳤다.

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넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 지닌 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 희연(나나 분)의 이야기를 그린 작품이다.

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한편 손예진은 현빈과 2019년 방송된 tvN 드라마 '사랑의 불시착'에서 호흡을 맞춘 것을 계기로 연인으로 발전했다. 두 사람은 2022년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.