유해진·장도연, 영어 공부 메이트였네.."오늘 아침에도 들어" EBS로 대통합

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유해진과 장도연이 의외의 공통점을 발견하고 반가움을 감추지 못했다.

22일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '사람들이 내가 이런 얘기 하면 잘 안 믿어 왜냐하면 2000년대생 같으니깡...! | EP. 156 유해진 박해일 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 유해진과 박해일이 게스트로 출연했다.

장도연은 평소 러닝을 즐기는 유해진과 박해일에게 "뛸 때 뭘 듣거나 하지는 않냐"고 물었다. 이에 유해진은 "한때 EBS를 많이 들었다. EBS 영어를 들었다"고 답했다.

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이를 들은 장도연은 깜짝 놀라 자리에서 벌떡 일어나며 "나도 EBS 영어를 듣는다"고 반가워했다. 이어 두 사람은 "스타트 잉글리시, 이지 잉글리시, 파워 잉글리시, '귀가 트이는 영어', '입이 트이는 영어'가 있다"며 프로그램 이름을 동시에 읊었다.

의외의 공통점을 발견한 유해진은 장도연에게 반가움의 하이파이브를 건넸고, 장도연은 "오늘 아침에도 들었다"고 밝혔다.

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이를 지켜보던 박해일은 "영화 '이끼'를 찍을 때도 유해진 형님이 그렇게 학구적이었다"며 "과학 저널 '사이언스'와 '네이처' 같은 것을 본다고 소문이 났다. 굉장히 해박하고 상식도 많다"고 전했다.

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유해진과 장도연은 박해일에게도 EBS 영어 프로그램을 추천했다. 박해일은 "두 분은 진짜 공부도 하고 대단하다"며 감탄했다.