"심수봉 쓴소리도 이해된다"...김다현 '기교 위주' 무대영상 확산에 논쟁 재현[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 심수봉의 공개 저격으로 시작된 김다현 논란이 예상 밖의 방향으로 번지고 있다. 심수봉의 발언 방식에는 비판이 쏟아졌지만 정작 김다현의 당시 무대 영상이 퍼지자 "무슨 말을 하려던 건지는 알겠다"는 반응이 나오기 시작한 것.

김다현의 무대를 직접 본 누리꾼들 사이에서는 심수봉의 지적 취지에 일부 공감한다는 의견이 적지 않게 등장했다. 밝은 안무와 과한 기교가 앞서면서 노래 자체의 감정선이 약하게 느껴졌다는 반응이다.

특히 "행사용 무대 느낌이 강하다", "노래보다는 기교가 먼저 들린다", "트로트 프로그램이 너무 많아지면서 비슷한 창법과 퍼포먼스가 반복되는 것 같다"는 의견이 이어졌다. 일부는 "공개적으로 말한 건 분명 잘못이지만 무대를 보고 나니 왜 그런 이야기를 했는지는 알겠다"고 했다. 또 "김다현 개인의 문제라기보다 요즘 트로트 시장 전체의 문제처럼 보인다"는 반응도 나왔다.

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논란은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌'에서 시작됐다. 김다현의 뒤를 이어 무대에 오른 심수봉은 공연 도중 앞선 가수를 언급하며 "노래가 뭔지 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다"는 취지의 발언을 했다. 이어 앞으로 자신의 앞 순서에 해당 가수를 배치하지 말아달라고 말하면서 파장이 커졌다.

직전 무대에 섰던 가수가 김다현이라는 사실이 알려지자 심수봉을 향한 비판이 거세졌다. 10대 후배 가수를 공개적인 자리에서 지적한 것은 지나쳤다는 반응. 심수봉은 결국 하루 만에 사과했다. 자신의 발언을 '실언'이라고 인정하며 김다현과 가족에게 직접 사과했다고 밝혔다. 평소 가요계에 대한 걱정과 근심이 있었지만 공개석상에서 상식을 벗어난 말을 한 것은 잘못이었다고 고개를 숙였다. 김다현 역시 사과를 받은 뒤 마음을 추스르고 있다는 입장을 전했다.

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여기까지만 보면 논란은 봉합되는 듯했다.

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하지만 당시 김다현의 무대가 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 다시 확산되면서 분위기가 달라졌다. 김다현은 이날 짧은 기장의 의상을 입고 밝고 경쾌한 곡들을 소화하며 댄서들과 함께 퍼포먼스를 펼쳤다. 행사장 분위기를 끌어올리는 데 초점이 맞춰진 무대였다.

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이를 본 일부 누리꾼들은 심수봉이 문제 삼은 것이 특정 후배의 실력 자체라기보다 '노래보다 퍼포먼스가 앞서는 최근 트로트 무대'였던 것 아니냐는 해석을 내놨다. 최근 몇 년 사이 트로트 오디션 프로그램이 잇따라 등장하고 어린 참가자들까지 대거 스타로 떠오르면서 트로트 시장 자체가 빠르게 변했다는 지적도 나왔다.

과거의 트로트가 가사 전달과 감정 표현을 중심으로 했다면 최근에는 강한 기교와 화려한 안무, 행사장에서 즉각적인 반응을 끌어내는 무대가 많아졌다는 것.

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반대 의견도 만만치 않다. 지역 축제 무대에서 관객과 함께 즐길 수 있는 신나는 퍼포먼스를 보여주는 것이 왜 문제가 되느냐는 반응이다. "정통 트로트만 트로트냐", "가수마다 표현 방식이 다른 것", "17세 가수에게 삶의 깊이까지 요구하는 건 지나치다"는 의견도 이어졌다.

무엇보다 음악적인 조언과 공개적인 망신은 전혀 다른 문제라는 지적도 여전하다. 심수봉이 후배에게 조언하고 싶은 부분이 있었다면 개인적으로 전달했어야 했다는 것이다.

결국 심수봉의 사과로 끝나는 듯했던 이번 논란은 김다현의 실제 무대가 다시 주목받으면서 '누가 잘못했느냐'를 넘어 최근 트로트 무대를 둘러싼 논쟁으로 확대됐다. 공개 저격은 잘못됐지만 지적의 취지는 이해된다는 의견과 어린 가수에게 지나친 잣대를 들이대고 있다는 의견이 팽팽히 맞서면서 논란은 당분간 이어질 전망이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com