박보검, 진영과 깜짝 데뷔 무대서 눈물...김유정도 '울먹' ('구르미')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박보검과 진영의 깜짝 무대에 김유정이 눈물을 보인다.

오늘(23일) 방송하는 KBS2 '구르미 다시 그린 달빛'(연출 김혜빈)은 '구르미 그린 달빛'(이하 '구르미')의 방영 10주년 특집 예능으로, '구르미'의 초강력 흥행을 이끈 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 함께 떠나는 1박 2일 여행기를 담는다.

이 가운데, 박보검과 진영이 '달빛프린스'를 결성, 깜짝 데뷔 무대를 공개해 이목을 집중시킨다. "오늘을 위해 이 무대를 준비했다"라고 포부를 드러낸 박보검에 이어 진영은 "보검이와 함께 직접 편곡했다"라고 밝혀 기대감을 더한다. 박보검과 진영은 10년 전 진영이 직접 프로듀싱했던 '구르미 그린 달빛'의 OST 곡 '안갯길'을 10주년 선물로 다시 편곡해 부른 것. 진영이 또 한 번 편곡을 맡고 박보검이 피아노 편곡에 참여해 뜻깊은 10주년 선물을 완성해 감탄을 자아낸다.

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'달빛프린스'의 무대가 시작되자 멤버들의 반응도 뜨겁게 터져 나온다. 곽동연은 박보검과 진영을 향해 "멋있다! 섹시 다이너마이트!"라고 외치며 열혈 팬으로 변신해 웃음을 자아낸다. 채수빈 역시 "너무 기대돼~ 멋있다!"라며 환호성을 지른다고.

그런가 하면, 김유정과 박보검이 눈물을 흘린다고 해 이목을 집중시킨다. 김유정은 달빛 프린스의 무대를 감상하며 눈물을 보인다. 이에 박보검도 노래를 부르던 중 울컥하며 눈시울을 붉힌다고. '영온 커플'의 눈물에는 어떤 의미가 담겨 있을지 오늘 방송에서 공개될 예정. 함께한 시간을 마음에 담아 완성한 무대가 '구르미 청춘 5인방'에게 어떤 순간으로 남을지 관심이 쏠린다.

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10년 동안 기다린 '구르미' 팬들을 위해 준비한 박보검, 진영의 선물 같은 무대는 '구르미 다시 그린 달빛' 본 방송에서 공개된다.

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한편, KBS2 '구르미 다시 그린 달빛' 2화는 오늘 밤 9시에 방송된다.