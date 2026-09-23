크리스티나 "父, 20년 동안 한국 온 적 한 번도 없어...말도 안 된다" ('신여성')

[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 크리스티나가 가족에 대해 이야기했다.
22일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '외국인 며느리는 추석을 어떻게 보낼까?(시월드 꿀팁, 미녀들의 수다, 봄이구나~)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
크리스티나의 가족은 이탈리아에 살고 있다고. 크리스티나는 "아빠 혼자 살고 남동생도 결혼했다"고 밝혔다.
조혜련은 "아빠랑 한국 온 적 있냐"고 물었고 크리스티나는 "없다. 우리 아빠 비행기 잘 못 타고 너무 멀다 해서 한번도 안 왔다. 20년 동안 한 번도 안 왔다. 말도 안 된다"고 토로했다.
이경실은 "한국으로 결혼한다 했을 때 섭섭해했겠다"고 부모님의 반응을 물었고 크리스티나는 "결혼한다고 얘기했을 때 엄청 걱정했다. 무엇보다 20년 전에 북한 미사일 뉴스가 나왔다. 그리고 당시 외국인들은 북한이랑 한국을 조금 헷갈려 했다"고 밝혔다.
이어 크리스티나는 남편과의 첫 만남에 대해 이야기했다. 크리스티나는 "이탈리아에서 만났다. 대학원 다닐 때 이탈리아어 선생님으로 알바했고 남편이 학생이었다. 저는 24살, 남편은 27살이었다"며 "첫 만남에 악수하자마자 내 스타일이라 생각했다"고 남편에게 한눈에 반했다고 밝혔다.
크리스티나는 "마음에 들었는데 선생님이니까 학생을 꼬실 수 없지 않냐. 근데 시간이 지나가면서 일부러 책 안 가져와서 선생님 옆에 앉으려 하고 '수업 끝나고 아이스크림 먹으러 가자', '집까지 데려다 주겠다'고 했다. 우리 집까지 걸어서 5분인데. 나한테 관심이 있구나 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
크리스티나는 "첫날 우리 집에 왔을 때 아빠가 지켜보고 있었다. 남편이 자동차 세우고 내려와서 아빠를 보고 배꼽인사를 했다. 아빠가 너무 깜짝 놀랐다. 이렇게 예의 바른 남자를 처음 본 거다. 한국 남자들이 부모님한테 잘해주지 않냐. 너무 좋게 봤다 그래서 남자친구가 자주 우리 집에 놀러 와서 밥도 먹고 가족여행도 같이 다녔다"고 밝혔다.
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