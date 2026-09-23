크리스티나 "父, 20년 동안 한국 온 적 한 번도 없어...말도 안 된다" ('신여성')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 크리스티나가 가족에 대해 이야기했다.

22일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '외국인 며느리는 추석을 어떻게 보낼까?(시월드 꿀팁, 미녀들의 수다, 봄이구나~)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

크리스티나의 가족은 이탈리아에 살고 있다고. 크리스티나는 "아빠 혼자 살고 남동생도 결혼했다"고 밝혔다.

Advertisement

조혜련은 "아빠랑 한국 온 적 있냐"고 물었고 크리스티나는 "없다. 우리 아빠 비행기 잘 못 타고 너무 멀다 해서 한번도 안 왔다. 20년 동안 한 번도 안 왔다. 말도 안 된다"고 토로했다.

이경실은 "한국으로 결혼한다 했을 때 섭섭해했겠다"고 부모님의 반응을 물었고 크리스티나는 "결혼한다고 얘기했을 때 엄청 걱정했다. 무엇보다 20년 전에 북한 미사일 뉴스가 나왔다. 그리고 당시 외국인들은 북한이랑 한국을 조금 헷갈려 했다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 크리스티나는 남편과의 첫 만남에 대해 이야기했다. 크리스티나는 "이탈리아에서 만났다. 대학원 다닐 때 이탈리아어 선생님으로 알바했고 남편이 학생이었다. 저는 24살, 남편은 27살이었다"며 "첫 만남에 악수하자마자 내 스타일이라 생각했다"고 남편에게 한눈에 반했다고 밝혔다.

Advertisement

크리스티나는 "마음에 들었는데 선생님이니까 학생을 꼬실 수 없지 않냐. 근데 시간이 지나가면서 일부러 책 안 가져와서 선생님 옆에 앉으려 하고 '수업 끝나고 아이스크림 먹으러 가자', '집까지 데려다 주겠다'고 했다. 우리 집까지 걸어서 5분인데. 나한테 관심이 있구나 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

크리스티나는 "첫날 우리 집에 왔을 때 아빠가 지켜보고 있었다. 남편이 자동차 세우고 내려와서 아빠를 보고 배꼽인사를 했다. 아빠가 너무 깜짝 놀랐다. 이렇게 예의 바른 남자를 처음 본 거다. 한국 남자들이 부모님한테 잘해주지 않냐. 너무 좋게 봤다 그래서 남자친구가 자주 우리 집에 놀러 와서 밥도 먹고 가족여행도 같이 다녔다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com