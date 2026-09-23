'子 절연했던' 이경실 "'딸 같은 며느리'는 말도 안 돼, 조심해야 하는 관계" ('신여성')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 이경실이 며느리에 대한 생각을 밝혔다 .

22일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '외국인 며느리는 추석을 어떻게 보낼까?(시월드 꿀팁, 미녀들의 수다, 봄이구나~)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

크리스티나와 달리 남편은 상대적으로 과묵한 편이었다. 이에 남편은 만족한다며 "아내가 얘기를 많이 하니까 제가 얘기할 필요가 없다"고 밝혔다.

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시어머니와 함께 살고 있는 크리스티나는 시어머니와 대화를 많이 나눈다고. 조혜련은 남편에게 "시어머니의 입장도 있고 크리스티나의 입장도 있는데 중간에 남편이 있지 않냐. 말다툼이 있거나 분위기가 안 좋을 때 누구 편에 서냐"고 물었고 남편은 "제가 잘 개입하진 않는다"고 밝혔다. 크리스티나 역시 "맞다. 그냥 내버려둔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

그러면서 남편은 "어머니와 크리스티나 둘 다 색깔이 있는 성격이다. 아내가 시어머니 딸이 아니라 다행이라 생각한다"고 밝혀 눈길을 모았다. 이에 크리스티나는 "옆집에 시누이가 살아서 자주 놀러 오는데 시어머니가 잔소리를 얼마나 많이 하는지 모른다. 저는 며느리 할게요"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이에 조혜련은 "딸하고 며느리 입장은 다르다. 며느리면 다 얘기 안 한다"고 밝혔다. 이경실 역시 "나도 며느리가 있다. 딸 같은 며느리라는 말이 말이 안 되는 게 며느리가 싫어서가 아니라 시어머니 입장에서 조심하게 된다. 딸은 싸워도 예전처럼 돌아오는데 며느리와 시어머니는 다시 돌아오기가 힘들 거 같다. 그래서 조심한다"고 밝혔다. 이에 크리스티나는 "이탈리아도 마찬가지다. 저도 남동생이 있어서 엄마가 똑같이 얘기했다"고 밝혔다.

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그런가하면 크리스티나는 뜻밖의 시어머니 공략법을 밝혔다. 크리스티나는 "이탈리아 갈 때마다 명품 가방을 사준다. 시어머니가 핸드백을 되게 좋아한다 이탈리아 브랜드면 다 좋아한다. 한동안 이탈리아 안 가면 '이탈리아 안 가냐'고 묻는다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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한편, 개그우먼 이경실의 아들이자 배우 손보승은 2021년 20대 초반의 나이로 비연예인과 혼전임신 소식을 알렸다. 이 사건으로 이경실은 아들과 1년간 절연했지만 최근 다시 교류를 시작하며 손주 사랑을 드러내고 있다.

wjlee@sportschosun.com