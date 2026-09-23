숙행, 불륜 소송 패소한 결정적 이유…“유부남 B씨에 뒤통수 맞아” (이진호)

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[스포츠조선 박아람 기자] 트로트 가수 숙행(47·본명 한숙행)이 상간녀 위자료 청구 소송에서 일부 패소하면서 3000만 원의 위자료를 지급하게 된 가운데, 재판 과정에서 숙행이 주장한 '상대방의 혼인관계가 이미 파탄 난 줄 알았다'는 점을 뒷받침할 객관적인 자료가 충분하지 않았던 것으로 전해졌다.

지난 22일 채널 '리스팩트 이진호'에는 '나도 속았다 던 숙행 결국 3천만원 배상.. 판결문 직접 입수해보니 결정적 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이진호는 숙행과 유부남 B씨를 둘러싼 소송의 판결문 내용을 토대로 재판 과정에서 어떤 쟁점이 있었는지 설명했다.

숙행 측은 재판 과정에서 당시 교제했던 B씨를 증인으로 신청했다. B씨가 자신에게 혼인관계가 사실상 끝난 상태이며 이혼 절차만 남았다고 설명했다는 점을 직접 증언해줄 것으로 기대했던 것으로 알려졌다.

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그러나 B씨는 증인 출석을 거부했다. 이진호는 B씨에게 당시 고등학교 3학년인 아이가 있었으며, 재판에 증인으로 나서는 것이 아이에게 또 다른 상처를 줄 수 있다는 이유로 출석하지 않았다고 전했다.

이진호는 "재판 과정에서 숙행 씨가 전남친 B씨를 증인으로 신청했다. (숙행 씨 입장에서는) 당연히 해줄 줄 알았을 것이다. 그런데 전남친 B씨가 지금 아이가 있다. 그러니까 작년 기준으로 고3인 자녀가 있었기 때문에, 아이에게 더 이상 상처를 주고 싶지 않다는 이유로 증인 출석을 거부했다"고 말했다.

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이어 "사실 이게 숙행 씨 입장에서는 굉장히 절실한 상황이었다. 왜냐하면 B씨가 (유부남이 아닌 척) 나를 속였다는 내용을 당사자의 입장으로 직접 밝혀야 본인에게 좀 더 유리해지지 않냐. 왜 속였고, 어떻게 속였고, 그 이유가 무엇이었는지 B씨 입을 통해서 밝혀주면 좀 더 명확했을 텐데 숙행 씨 입장에서는 뒤통수를 맞은 거다. 결국은 나오지 않았다"고 설명했다.

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다만 B씨가 숙행 측의 주장에 아무런 대응을 하지 않은 것은 아니었다. 이진호에 따르면 B씨는 법정에 직접 출석하는 대신 숙행이 자신에게 혼인관계에 대해 속은 것이 맞다는 취지의 사실확인서를 작성해 제출했다.

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이진호는 "B씨가 좀 숙행 씨가 당하는 모습만 보기는 좀 어려웠던 것 같다. 그래서 결국은 B씨가 증인으로 출석은 못 했지만 사실확인서를 써서 숙행이 나한테 속았던 것이 맞다는 취지의 내용을 전달했다"고 밝혔다.

하지만 재판부는 해당 사실확인서만으로 숙행 측의 주장을 받아들이기는 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다. 혼인관계가 이미 사실상 종료된 상태였다는 점을 인정받기 위해서는 이를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 필요했지만, 이를 충분히 입증하지 못했다는 것이다.

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이진호는 "재판부에서 이 내용을 보고도 '이렇게 주장하는 건 인정하지만, 본인들의 주장대로라면 그 이전에 혼인 관계가 파탄 났다고 숙행 씨가 믿을 만한 자료들이 있을 것 아니냐'고 했다"며 "이미 끝났다는 주장이나 이혼 합의서를 썼다는 주장, 혹은 전화 통화를 통해 아내와 왕래하지 않고 양육비를 지급하고 있다는 주장 등 객관적인 자료가 있어야 했다. 하지만 재판부에서 판단할 만큼의 자료가 없었다"고 전했다.

이어 "재판부는 '너희가 주장만 할 뿐 이를 입증할 만한 자료가 없는데 우리가 어떻게 판단하느냐'는 입장이었다"며 "결국은 나오지 않았다"고 덧붙였다.

숙행 측이 줄곧 자신 역시 B씨의 말에 속았다는 입장을 밝혀왔던 만큼, B씨의 증언이 재판에서 중요한 부분을 차지할 것으로 예상됐지만 결국 법정 증언은 이뤄지지 않았다. 사실확인서 역시 숙행 측 주장을 뒷받침하기에는 부족했던 것으로 보인다.

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숙행을 둘러싼 논란은 지난해 12월 JTBC '사건반장'을 통해 처음 알려졌다. 당시 B씨의 아내 A씨는 남편이 숙행과 외도를 한 뒤 집을 나갔다고 주장했다. 방송에서는 B씨와 숙행으로 추정되는 두 사람이 포옹하거나 입을 맞추는 모습이 담긴 CCTV 영상이 공개되면서 파문이 일었다.

숙행 측은 논란이 이어지자 당시 출연하던 MBN 예능 프로그램 '현역가왕3'에서 하차했다. 당시 숙행은 법적 절차를 통해 사실관계를 밝히겠다는 입장을 전했다.

이후 A씨는 숙행을 상대로 1억 원의 위자료를 청구하는 소송을 제기했다. 법원은 숙행 측의 책임을 일부 인정하면서 3000만 원을 지급하라고 판단한 것으로 알려졌다.

이진호는 해당 판결과 관련해 "상간 위자료 3000만 원이면 꽤 많은 편"이라며 "보통은 1000만~2000만 원 선에서 형성되는 것으로 알고 있다"고 분석했다.

다만 이번 사건에서 법원이 인정한 책임의 범위는 A씨와 숙행 측의 주장 전부를 그대로 받아들인 것은 아닌 것으로 전해졌다. 청구액은 1억 원이었지만 법원이 인정한 금액은 3000만 원으로, 청구한 금액 전체가 인정된 것은 아니다.

이진호는 또 A씨와 나눈 인터뷰를 공개하며 소송이 진행된 과정에 대해서도 언급했다. A씨는 지난해 1월 남편과 숙행의 관계를 알게 된 뒤 숙행 측에 관계를 정리해 달라는 요구를 이어갔다고 주장했다. 이후에도 상황이 달라지지 않자 9월 소송을 예고하는 내용증명을 보냈다는 설명이다.

A씨 측 주장에 따르면 이후 숙행 측에서는 당시 출연 프로그램과 관련한 위약금 문제를 언급하며 소송을 취하해 달라고 요청했다. 하지만 양측의 입장 차이는 좁혀지지 않았고 결국 법적 절차가 이어졌다.

tokkig@sportschosun.com