은지원, 재혼 후 명절 고민 "장모님 찾아뵙기가 부담스러울 때 있어" ('살림남')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 은지원이 장모에게 사랑받는 사위의 뜻밖의 고충을 털어놨다.

26일(토) 밤 10시 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(연출 김태준, 이하 '살림남')에서는 '민족 대명절' 추석을 맞아 MC 은지원·이요원을 비롯해 박서진·박효정 남매, 환희, 박현호가 한복 차림으로 한 자리에 모여 훈훈한 덕담과 근황을 주고받는 모습이 펼쳐진다.

이날 은지원과 이요원은 모처럼 스튜디오를 찾아온 환희와 박현호와 반갑게 인사를 나눈다. 이어 은지원은 환희를 향해 "추석을 맞아 특별한 소식을 가져왔다고 들었다"고 운을 뗀다. 박현호는 곧장 "혹시 결혼하시나요?"라고 핑크빛 촉(?)을 가동해 모두를 폭소케 한다. 환희는 밝은 미소와 함께 희소식을 전하고, 이에 은지원과 이요원은 "정말 축하한다"며 박수를 보낸다. 환희가 추석을 맞아 준비한 소식이 무엇일지 관심이 쏠리는 가운데, 박현호와 은가은 부부의 특별한 나들이가 공개된다.

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이날 서울역에 모습을 드러낸 박현호는 "딸 서원이와 함께하는 첫 추석을 기념해 가은이의 친정을 가기로 했다"고 설명한다. 이후 서원이의 첫 기차 탑승을 걱정하던 박현호-은가은 부부는 기차에 오르자 옹알이를 쏟아내는 서원이에 주변의 눈치를 살피며 진땀을 뺀다. 그러던 중 은가은의 어머니에게서 전화가 오고, 은가은은 "설마 또 요리한 거는 아니지? 우리는 음식 시켜먹으면 된다"고 당부한다. 직후 전화를 끊은 은가은은 박현호에게 "엄마가 먼저도 '음식 안 차렸다'고 해놓고, 엄청 차려주셨잖아. 엄마가 고생하는 게 싫다"며 무심한 듯 어머니를 향한 걱정과 애정을 내비친다.

스튜디오에서 이 모습을 지켜보던 박서진은 "지원이 형도 장모님께서 명절에 음식을 많이 해주시는지?"라고 슬쩍 묻는다. 은지원은 고개를 끄덕이며 "한 상 가득 차려주신다"며 사랑받는 사위임을 인증한다. 그러자 이요원은 "오빠는 입도 짧은데 괜찮냐? 장모님이 차려주신 음식 다 맛있게 먹어줘야 하는데"라고 '소식좌'인 은지원을 걱정한다. 은지원은 "맞다"고 인정한 뒤 "그래서 어떨 땐 음식을 남기는 게 죄송스러워서 찾아뵙기가 부담스러울 때도 있다"고 실토(?)해 짠내 웃음을 안긴다. 과연 '살림남'에 처음 모습을 드러내는 은가은의 어머니가 사위 박현호와 손녀 서원과 함께하는 첫 명절을 어떻게 보낼지 관심이 집중된다.

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한편 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2' 475회는 아시안게임 중계로 인해 이번 주에만 편성을 이동해 26일(토) 밤 10시에 시청자들을 찾아간다.