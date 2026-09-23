한혜진♥기성용, 딸이 직접 찍어준 해변 투샷...결혼 13년차 안 믿겨

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한혜진과 축구선수 기성용이 딸이 찍어준 사진 속에서 여전한 부부애를 드러냈다. 결혼 13년 차에도 서로의 허리를 감싸고 머리를 기대는 모습이 포착되며 변함없는 금슬을 자랑했다.

기성용은 22일 자신의 SNS에 "오랜만에 day off"라는 글과 함께 가족과 보낸 일상을 공개했다.

특히 눈길을 끈 것은 밤바다를 배경으로 찍은 한혜진과 기성용의 투샷이었다. 사진 속 기성용은 한혜진의 어깨를 감싼 채 머리를 살짝 기대고 있고 한혜진 역시 남편의 허리를 감싸며 다정한 포즈를 취했다.

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해당 사진은 딸 시온 양이 찍어준 것으로 보여 더욱 눈길을 끈다. 딸의 시선으로 담긴 엄마 아빠의 모습에는 오랜 부부다운 편안함과 다정함이 고스란히 담겼다. 두 사람은 나란히 청바지를 맞춰 입은 듯한 편안한 차림으로 해변에 섰다. 한혜진은 보라색 상의를 입고 기성용에게 자연스럽게 몸을 기대며 미소를 지었고 기성용도 아내를 품에 안으며 화목한 분위기를 자아냈다.

다른 사진에서는 기성용이 딸과 단둘이 나란히 서 있는 모습도 공개됐다. 얼굴은 가려졌지만 어느새 아빠 어깨 가까이 자란 딸의 폭풍 성장도 시선을 모았다.

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가족이 함께 찍은 네 컷 사진에서는 또 다른 분위기가 펼쳐졌다. 세 사람은 눈을 크게 뜨거나 입을 벌리는 등 장난스러운 표정을 지었고 마지막에는 손하트를 만들며 유쾌한 가족의 모습을 남겼다. 이를 본 배우 박탐희 역시 "선남선녀라 너희 둘 보면 미혼들 결혼하고 싶어질 듯"이라는 반응을 남기며 두 사람의 변함없는 부부애에 감탄했다.

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한혜진과 기성용은 2013년 7월 결혼해 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 8세 나이 차를 극복하고 결혼한 두 사람은 SNS와 유튜브 등을 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com