박원숙, 전남편 수십억 빚→子 사망에 "돈 문제가 제일 쉽다는 말 뒤늦게 이해 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박원숙이 굴곡진 인생사를 돌아보며 젊은 세대들을 위로했다.

22일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에서는 배우 박원숙이 출연했다.

제작진은 박원숙에게 "그대 그리고 나'를 굉장히 재밌게 봤다. 근데 오늘 살아오신 인생 얘기를 들으면서 그렇게 재밌게 연기하셨을 그때 사실 굉장히 많이 고통을 받고 계셨구나 하는 생각이 드니까 눈물이 날 거 같다. 우리한테는 정말 즐거움을 주셨는데 실제로 많이 힘드셨구나 싶다. 괜찮으시다면 지금도 이렇게 힘들어하는 분들을 위해 위로의 말씀을 해달라"고 밝혔다.

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이에 박원숙은 "아무리 위로의 말씀을 드린들 아픔이나 어려움은 본인만 아실 거다. 내가 여러 가지를 겪으면서 돈으로 겪는 어려움이 제일 쉽다 했을 때 돈으로 겪었을 때는 그 얘기가 너무 서운하고 무슨 저런 얘기를 하냐 싶었다. 근데 아이를 잃고 나니까 이런 거구나 싶다"며 "사는 게 태어나서부터가 힘든 거 같다. 그래도 어떡하겠냐. 인내해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 박원숙은 "요즘 젊은 사람들 취업도 그렇고 힘든데 살아가는 데에 상대적인 빈곤감을 느끼지 않냐. 남 쳐다보지 말고 비교하지 마라. 내가 즐길 수 있는 게 뭔가. 최소한의 내가 나를 부양할 수 있는 일이 뭔가 생각하고 작은 일에 만족하는 것도 필요할 거 같다"고 밝혔다.

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이어 "밝은 내일이 있다고 희망고문하고 싶지 않지만 그래도 죽을 거 같아도 이렇게 또 살아있다. '박원숙도 살았어' 하면서 여러 사람들이 힘을 얻더라. 견뎌내야지 어떡하겠냐. 견뎌내다 보면 그때 그 시련이 허락된 것도 너무 감사하다. 그때 나에게 그 어려움이 없었으면 이 하나하나가 소중하고 감사했을까? 남을 배려하는 마음이 있었을까? 이런 생각도 한다. 지금은 힘들어도 나중에 인생 사는 데에 좋은 거름이 될 수 있다"고 조언했다.

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한편, 두 번의 이혼을 겪은 박원숙은 두 남편의 빚 문제로 촬영장에 조폭이 찾아올 정도로 힘든 시간을 겪었다고 밝혔다. 이후 박원숙은 2003년 불의의 교통사고로 아들을 떠나 보내는 아픔을 겪었다.

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wjlee@sportschosun.com