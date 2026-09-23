박위 'KTX 논란' 목사도 쓴소리 "오만함이 하늘을 찔러..호의를 권리로 착각"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박요한 목사가 유튜버 박위의 KTX 낙상 사고 대응을 비판하며 그가 강조해 온 '선한 영향력'에도 의문을 제기했다.

최근 유튜브 채널 '복음적 유전자'에는 '기독교인 박위 제가 다 부끄럽습니다. 선한 영향력 웃기지 마세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박요한 목사는 최근 박위의 KTX 논란에 대해 언급하며 "(사회복무요원이) 고의로 한 것도 아닌데 그럴 수 있지 않냐. '죄송하다'고 사과를 엄청나게 많이 했다고 한다. 그럴 때 '그럴 수 있죠'라고 하면 얼마나 좋았겠냐"고 말했다.

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이어 "강연 다니면서 '그리스도인끼리 서로 사랑합시다', '선한 영향력을 미칩시다'라고 하는데 나는 그런 말 진짜 싫어한다. 그렇게 '사랑합시다' 하는 사람이 사랑을 안 한다. '선한 영향력 미칩시다' 하는 사람이 이기적이다. 너무너무 많이 봤다"고 비판했다.

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그러면서 "그런 말 어디 가서 하지 마라. 서로 사랑합시다? 너나 사랑하면 된다. 뭘 서로 사랑하냐"며 목소리를 높였다.

박 목사는 CCTV 공개 과정도 문제 삼았다. 그는 "그걸 참지 못해서 사과하는 젊은 사회복무요원을 꾸짖고 역에 가서 CCTV를 봤다. 자기 것을 열람하는 것은 경찰이 없어도 괜찮다"며 "그런데 그걸 유튜브에 올린 거다. 남의 얼굴을 유튜브에 올리는 것은 불법"이라고 주장했다.

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이어 "내가 전문을 봤는데 '너무 화가 났다'고 하는데 내가 속으로 '실수인데 너무 화가 날 일까지야 뭐가 있나' 싶었다. 그런데 왜 너무 화가 났는가 하면 오만해서 그런 거다. 오만하면 자기에게 미치는 작은 실수까지도 화가 난다"고 꼬집었다.

또 박 목사는 "(박위가) KTX를 300회 이용했다더라. 할 때마다 그렇게 공익요원이 와서 호의를 베풀어준 거다. 그렇게 호의가 계속되다 보니까 자기 권리가 되는 착각을 하는 거다. 호의를 권리로 착각하는 순간 이런 비참한 일을 저지르고 마는 거다"라고 말했다.

이어 "300번 동안 자기를 도와준 것은 어디 갔는지 없다. 단 한 번 자기에게 실수한 것이 마음속에서 견딜 수 없는 분노로 자리 잡은 것"이라고 질타했다.

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박 목사는 박위가 과거 공개한 사회 실험 콘텐츠도 거론하며 "영상을 보니까 오만함이 하늘을 찌른다"고 강도 높게 비판했다.

그러면서 "장애인이 된 것은 안타까운 일이다. 누구든 자기보다 약한 자에게 선을 행하고 호의를 베풀어야 하는 것은 당연하다. 약한 자가 가진 자, 강한 자들로부터 호의를 받아야 하는 것도 맞다"고 말했다.

다만 "어느 순간부터 호의가 계속되면 권리가 되는 것"이라며 "나에게 특별한 대접을 해주지 않으면 마음에 견딜 수 없는 분노가 치밀어 오른다. 이게 오만함이라는 것"이라고 지적했다.

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한편 박위는 KTX 하차 중 휠체어가 경사로를 고정하던 사회복무요원의 발에 걸려 넘어지는 사고를 당한 뒤 해당 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 공개했다. 그러나 대응이 과도했다는 비판이 일자 영상을 비공개로 전환하고, 자신을 도우려 했던 근무자의 입장을 충분히 헤아리지 못했다며 사과했다.

하지만 비판 여론은 좀처럼 사그라들지 않았다. 결국 박위는 예정됐던 강연과 토크 콘서트가 잇따라 취소된 데 이어, 아내 송지은과 함께 맡았던 서울시 홍보대사직에서도 자진 사임했다. 한때 100만 명을 넘어섰던 유튜브 채널 구독자 수도 94만 명대로 감소했다.