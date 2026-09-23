에이티즈, '배드' 활동 끝나도 1위 행진…7관왕 찍고 데뷔 8주년 전시회

사진제공=KQ엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 데뷔 8주년을 앞두고 풍성한 행보를 예고했다.

에이티즈는 오는 10월 데뷔 8주년을 기념해 포토북 '블루 드리프트(BLUE DRIFT)'를 발매하고, 이를 기념한 전시회를 개최한다.

오는 10월 1일부터 11일까지 11일간 서울 중구 뉴스뮤지엄 을지로에서 열리는 이번 전시는 포토북 '블루 드리프트'의 콘셉트를 전시 공간으로 확장해 다채로운 콘텐츠와 공간 연출로 팬들에게 추억을 선사할 예정이다.

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전시는 포토북을 구성하는 '드리프트(DRIFT)', '플로우(FLOW)', '다이브(DIVE)' 세 개의 챕터를 바탕으로 꾸며진다. 각 콘셉트를 반영한 화보 전시 공간과 미공개 화보, 미디어 전시 등을 통해 포토북에 담긴 에이티즈의 다양한 모습을 보다 입체적으로 만날 수 있다.

데뷔 8주년을 앞두고 전시회 개최 소식을 알린 에이티즈는 음악방송에서도 연이어 트로피를 추가하며 기세를 이어가고 있다.

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에이티즈는 지난 20일 방송된 SBS '인기가요'에서 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 타이틀곡 '배드(BAD)'로 또 한 번 1위를 차지했다. 지난 13일에 이어 2주 연속 정상에 오르며 여전한 인기를 입증했다.

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이로써 에이티즈는 '배드'로 음악방송 7관왕을 달성했다. 지난 7월 3일과 10일 KBS2 '뮤직뱅크', 7월 16일과 23일 Mnet '엠카운트다운', 8월 22일 MBC '쇼! 음악중심'에 이어 9월 13일과 20일 SBS '인기가요'까지 1위 트로피를 추가했다.

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특히 지난 6월 발매된 '배드'는 공식 활동이 마무리된 이후에도 음악방송 정상에 오르며 식지 않는 인기를 보여주고 있다. 발매 약 3개월이 지난 시점에도 '인기가요'에서 2주 연속 1위를 차지하며 '에이티즈 신드롬'의 뜨거운 열기를 실감케 했다.

음악방송에서 꾸준한 성과를 이어가고 있는 에이티즈는 데뷔 8주년을 맞아 포토북과 전시회까지 선보이며 활동의 폭을 넓혀간다. 음악과 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만남을 이어가고 있는 만큼, 8주년을 기점으로 펼쳐갈 새로운 행보에도 기대가 모인다.

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에이티즈의 데뷔 8주년 기념 포토북 '블루 드리프트' 전시회는 오는 10월 1일부터 11일까지 뉴스뮤지엄 을지로에서 개최된다.

사진제공=KQ엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com