"같은 사람이야?" 김정은, 100kg 넘고 임산부 오해까지..도전자 변신에 '눈물' ('퀸메이커')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김정은이 몰라보게 달라진 도전자의 모습에 눈물을 보인다.

오는 27일(일) 저녁 8시 20분 첫 방송되는 MBN '퀸메이커'는 일반인 도전자들이 다이어트를 통해 건강과 자신감을 되찾고, 무너진 일상을 다시 세워가는 건강 메이크오버 프로그램이다. 메인 MC는 배우 김정은이 맡았으며, 이영아, 서지석, 조영구가 함께해 도전자의 변화를 지켜본다.

첫 회 도전자로는 20대 시절 미모로 화제를 모아 '홍은동 성유리'라는 별명까지 얻었던 정수진 씨가 출연한다. 한때 모델 제안을 받을 정도로 날씬하고 자신감 넘쳤던 그는 갑작스러운 체중 증가로 100kg를 넘어서면서 삶의 의욕까지 잃어버렸다고 고백한다. 버스에서 임산부로 오해받아 자리를 양보받은 일화, 집 앞 편의점조차 걸어가기 힘들 만큼 나빠진 체력, 혈압 급등으로 쇼크를 겪었던 사연까지 공개되며 안타까움을 자아낸다.

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그런 정수진 씨가 2주간의 도전 끝에 몰라보게 달라진 모습으로 등장한다. 퀸즈로드를 따라 나타난 그를 본 김정은은 "세상에, 같은 사람이야? 너무 예뻐, 얼굴이 진짜 반쪽이네"라며 놀라움을 감추지 못하다가 "근데 나 왜 갑자기 눈물이 나지"라며 예상치 못한 눈물을 보여 스튜디오를 뭉클하게 만들었다. 이영아와 서지석, 조영구 역시 "여자의 변신은 무죄", "눈빛부터 달라졌다"며 놀라움 섞인 리액션을 쏟아냈다.

특히 정수진 씨가 전한 어머니와의 사연은 깊은 여운을 남길 예정이다. 그는 "삶의 의욕을 잃고 시들어가는 저를 보며 엄마는 매일 밤 몰래 숨죽여 우셨다"고 털어놓았다. 그런 어머니가 도전 당일 아침 "우리 딸, 예쁜 딸이 진짜로 돌아왔네. 고생했다, 내 새끼"라며 꽉 안아준 순간, 참았던 눈물이 터져 엄마 품에 안겨 펑펑 울었다는 정수진 씨. 이를 지켜보던 김정은도 함께 눈시울을 붉혔다는 후문이다.

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'꽉 막힌 소화불량! 살이 찐다!'를 주제로 진행되는 MBN '퀸메이커' 1회는 다이어트 실패의 진짜 원인과 건강한 체중 관리 해법, 그리고 도전자가 되찾은 일상까지 담아낸다. 오는 27일 일요일 저녁 8시 20분 첫 방송에서 만나볼 수 있다.