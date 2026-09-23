'찬송가' 11기 순자, ♥5급 공무원과 결혼식서도 직접 축가 "내 로망이었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 11기 순자가 직접 축가를 부르는 로망을 실현했다.

22일 11기 순자는 "제 로망이었던 축가 불렀습니다"라는 글과 함께 한 편의 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속에는 결혼식에서 직접 축가를 부르는 순자의 모습이 담겼다. 순자가 선택한 곡은 김효근의 가곡 '첫사랑'. '나는 솔로' 11기 방영 당시 여자 출연자들 앞에서 찬송가를 불러 화제가 됐던 순자는 결혼식에서도 노래 실력을 마음껏 뽐내 눈길을 모은다.

순자는 지난 2024년 열애 소식을 알렸다. 이후 2년 만인 지난 19일 결혼식을 올리며 부부가 됐다. 1995년생 동갑내기인 순자의 남편은 행정고시 출신 5급 공무원으로 알려졌다.

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결혼식을 마친 후인 지난 22일에는 "평생 기억될 가장 따뜻한 날, 저희 두 사람의 시작을 축복해 주셔서 진심으로 감사드립니다:"라며 행복한 결혼 소감을 밝혔다.

한편, 11기 순자는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 출연 당시 자기소개를 통해 성악을 전공한 필라테스 강사라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com