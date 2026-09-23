탁 조수석 타볼까…팬들과 신보 '고고' 드라이브

사진제공=어비스컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 영탁이 직접 운전대를 잡고 이색 드라이브에 나섰다.

영탁은 지난 22일 공식 유튜브 채널을 통해 '드라이브 윗 미 드라이브 플레이리스트(Drive With Me Drive Playlist)' 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 영탁이 직접 운전하며 정규 3집 '고고'의 전곡을 감상하는 모습이 담겼다. 1번 트랙 '펭귄'을 시작으로 '사이코 월드(Psycho World)', '도시라솔파미레도', '꺾어', '빈티지러브', '허허(虛虛)', '낡은 라디오', '날씨 참 좋네', '임시저장', '오늘 밤 잠 못 자겠다', '비다 로카(VIDA LOCA)', '페이스메이커(PACEMAKER)'까지 총 12곡이 약 35분에 걸쳐 차례로 흘러나온다.

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선글라스와 모자, 티셔츠 등 편안한 차림으로 등장한 영탁은 노래를 따라 부르거나 리듬에 맞춰 어깨를 들썩이며 자신의 앨범을 즐겼다. 특히 타이틀곡 '꺾어'가 흘러나오자 손을 꺾는 포인트 안무를 선보이며 흥을 끌어올렸다. 운전 중에는 동승자가 있는 듯 "날씨 좋다. 바다 봐"라고 말을 건네는가 하면, 목적지에 도착해서는 "다 왔다!"를 외치며 실제 드라이브를 함께하는 듯한 분위기를 연출했다.

정규 3집 '고고'는 2023년 8월 발매한 정규 2집 '폼(FORM)' 이후 3년 만에 선보인 정규 앨범이다. '예상과 조금 다르게 움직이면 어때'라는 메시지를 담았으며, 영탁은 수록곡 12곡 가운데 '오늘 밤 잠 못 자겠다'를 제외한 11곡의 작사·작곡·편곡에 참여했다. 펑크, 록, 발라드, 트로트, 컨트리 등 다양한 장르를 한 앨범에 담아 음악적 스펙트럼을 넓혔다.

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컴백 성적도 순항 중이다. 영탁은 타이틀곡 '꺾어'로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 지상파 3사 음악방송에서 1위를 차지했다.

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앨범 역시 좋은 성적을 거뒀다. 지난 21일 한터차트가 발표한 2026년 9월 3주 차 주간차트에 따르면 '고고'는 음반 지수 31만5200.72점, 판매량 30만3724장을 기록하며 주간 음반 차트 1위에 올랐다. 주간 월드 차트에서는 월드 지수 1만1590.02점으로 2위를 기록했다.

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영탁은 컴백 열기를 전국투어로 이어간다. 오는 10월 3일부터 5일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 단독 콘서트 '탁 쇼5(TAK SHOW5)'를 열고 전국투어의 포문을 연다. 이후 10월 24~25일 전주, 11월 28~29일 대구, 12월 19~20일 인천, 내년 1월 16~17일 부산에서 공연을 이어간다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com