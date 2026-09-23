홍현희♥제이쓴 4세 아들, 유치원서 초고속 결혼.."엄마 아빠도 몰랐다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 인테리어 디자이너이자 방송인 제이쓴이 아들 준범 군(4세)의 유치원 행사에 참석해 다정한 아빠의 모습을 보여줬다.

제이쓴은 지난 22일 개인 계정을 통해 준범 군의 유치원 행사 현장에서 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 준범 군은 검은색 한복에 전통 갓을 착용한 모습이었다. 평소 흔히 볼 수 있는 화려한 색감의 한복과 달리 전체적으로 어두운 색으로 맞춘 의상이 눈길을 끌었다. 제이쓴은 직접 아들의 옷매무새를 정돈하고 갓끈을 매주는 등 세심하게 챙기는 모습을 보였다.

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제이쓴은 이날 행사에 참석하기 전날 놀이공원에 다녀온 탓에 피곤한 상태였다고 전했다. 그럼에도 아들의 중요한 유치원 행사를 위해 한복을 챙겨 입히며 남다른 애정을 드러냈다.

특히 행사에서는 예상치 못한 장면도 포착됐다. 준범 군이 또래 친구와 함께 전통 혼례 체험에 참여해 맞절을 하는 모습이었다. 이를 본 제이쓴은 "엄마 아빠도 몰랐던 결혼까지 해버림"이라는 재치 있는 글을 남기며 웃음을 자아냈다.

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실제 결혼식이 아닌 유치원 전통문화 체험의 한 과정이었지만, 아들의 첫 혼례(?)를 바라보는 아빠의 반응이 재미를 더했다.

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한편 제이쓴은 코미디언 홍현희와 2018년 결혼했으며, 2022년 아들 준범 군을 얻었다. 두 사람은 육아와 가족의 일상을 SNS와 방송을 통해 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com