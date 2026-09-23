고소영, 경로우대 받고 충격 "1972년생부터 할인해 줘, 현타 와"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 경로우대 할인에 충격을 받았던 일화를 밝혔다.

22일 고소영의 유튜브 채널에서는 '한복 안 어울리는 줄 알았다는 고소영이 민속촌 가면 벌어지는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 파격적인 검은색 한복을 차려 입고 민속촌에 왔다. 고소영은 "민속촌에 어릴 때왔다. 중학교 고등학교 때 아니었을까 싶다. 근데 요즘 많이 달라졌다 하더라. 곧 명절이니까 어떻게 달라졌는지 보러 왔다"고 밝혔다.

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단아한 한복이 아닌 화려한 시스루 한복을 입고 온 이유에 대해서는 "블랙이 나한테 어울릴 거 같았다. 머리도 쪽진 머리 아니고 현대적으로 선글라스도 쓰고 집에 있던 부채도 가져왔다"고 밝혔다.

입장 전 입장료를 본 고소영은 39,000원이라는 높은 가격에 "비싸다"며 깜짝 놀랐다. 이에 경로우대 기준을 본 고소영은 "65세 이상은 아직 멀었지"라고 아쉬워했다. 고소영이 경로우대 기준을 살펴본 이유가 있었다. 고소영은 "제주도인가 아쿠아리움 같은 데 갔더니 1972년생부터 경로우대 할인해주더라. 현타오더라"라고 토로했다. 다행히 고소영은 주중할인을 받고 21,900원에 입장했다.

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사극을 한 번도 안 찍어봤다는 고소영은 "어릴 때 작품이 많이 들어왔는데 자신이 없었다. 쪽진 머리가 나랑 어울릴까 싶었다. 난 한복이 안 어울린다 생각했다"고 사극을 거절한 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com