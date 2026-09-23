"악플·성형 의혹도 견뎠다"…우지원 딸 우서윤, 미코 '진' 등극 후 심경 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 2026 미스코리아 진(眞) 우서윤이 화려한 왕관 뒤에 숨겨진 속내를 털어놨다. 전 농구선수 우지원의 딸이라는 이유로 어린 시절부터 남다른 관심을 받아온 그는 외모를 둘러싼 악성 댓글과 성형 의혹까지 감당해야 했다고 고백했다.

우서윤은 최근 아버지 우지원과 함께한 인터뷰에서 "유명인인 아빠 덕분에 성장 과정에서 늘 남다른 관심을 받았다"며 그 과정에서 각종 악플과 성형 의혹에 시달렸다고 밝혔다.

'코트의 황태자'로 불렸던 아버지를 둔 만큼 그의 외모와 성장 과정은 자연스럽게 대중의 관심 대상이 됐다. 하지만 어린 나이부터 쏟아지는 평가가 늘 반갑지만은 않았다고.

Advertisement

우서윤은 시간이 지나면서 다른 사람의 말에 일일이 흔들리지 않는 법을 배우게 됐다고 털어놨다. 그는 "언젠가부터 마음을 비우고 남들이 하는 이야기에 신경 쓰지 않게 됐다"며 이제는 '우지원의 딸'이 아닌 자신의 이름으로 대중에게 기억되고 싶다는 뜻을 전했다.

큰 키 역시 한때는 콤플렉스였다. 193cm인 우지원의 유전자를 물려받은 우서윤은 175cm의 훤칠한 키를 자랑하지만 과거에는 "왜 키를 물려줘 하이힐도 못 신게 하느냐"며 아버지를 원망한 적도 있었다고 회상했다.

Advertisement

그러나 콤플렉스였던 키는 결국 미스코리아 무대에서 강점이 됐다. 우서윤은 지난달 열린 제70회 미스코리아 선발대회에서 최고 영예인 진에 오르며 왕관을 썼다.

Advertisement

미국 터프츠대학교에서 순수미술을 전공한 우서윤은 졸업 후 귀국해 큐레이터를 준비하던 중 미스코리아에 도전했다. 예상 밖의 선택이었지만 아버지 우지원은 어린 시절부터 딸에게 "넌 미스코리아에 나가야 한다"고 말해왔다고 한다.

Advertisement

우지원 역시 딸의 당선 순간을 특별하게 기억했다. 현역 시절 역전 3점슛을 성공시켰을 때보다 딸의 이름이 호명되는 순간이 더 짜릿했다며 기쁨을 감추지 않았다.

이들 부녀는 각종 행사와 방송 활동 등을 통해 대중과 소통 중이다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com