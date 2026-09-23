전현무, 커튼 하나만 덜렁..다 비치는 허술한 탈의실 당황 "자연인 상태" ('현무로드')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무와 이준이 베트남 다낭의 '찐' 로컬 시장의 허술한 탈의실에 당황한다.

27일(일) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 2회에서는 전현무-이준이 '한국인 없는 곳을 찾아서'를 모토로 다낭의 숨은 명소를 탈탈 터는 활약상이 펼쳐진다.

이날 두 사람은 한국인들이 많이 찾는 '미케 비치'를 과감히 패스하고, 현지인들만의 프라이빗 낙원인 '바이다 해변'으로 향한다. 물놀이로 신나게 에너지를 쏟은 뒤, 전현무는 자신의 속옷을 눈에 '척' 얹은 채 꿀잠에 빠져든다. 반면 이준은 갑자기 에이티즈 최산의 'BAD' 챌린지를 하며 '가슴 팍!' 댄스를 춰 웃음을 안긴다. 그러면서 그는 "컨디션이 역대급으로 좋다. 또 놀고 싶다"고 해 '극과 극' 분위기를 풍긴다. 잠시 후, 이준은 "이제 뭐할까요?"라고 묻고, 전현무는 "네 옷을 좀 사러 가자. (상태가) 좀 심하다"며 이준의 '흑과 백'인 '모나미룩'을 지적해 웃음을 안긴다.

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두 사람이 찾아간 곳은 한국인들이 즐겨 찾는 '한시장'이 아닌, 현지인들의 '찐' 전통시장이다. 이곳에서 전현무와 이준은 5,500원짜리 세트 룩을 발견해 깜짝 놀란다. 전현무는 "발렌XX 느낌인데?"라고 명품st에 시선을 떼지 못하고, 이준 또한 연기력을 총동원해 네고를 해, 단돈 5,000원에 옷을 구입한다.

기분 좋게 옷을 갈아입으려던 찰나, 커튼 하나로 가려진 허술한 탈의실이 두 사람을 당황케 한다. 먼저 탈의실에 들어간 전현무는 "다 비치는데? 나 지금 자연인(?) 상태야"라며 어쩔 줄 몰라 한다. 그러자 이준은 "제가 가려드리겠다"라고 듬직하게 나서는가 싶더니, 본인 역시 옷을 갈아입고 자연인 대열에 합류해 폭소를 안긴다.

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새 옷으로 갈아입은 두 사람은 본격적으로 시장 먹거리 탐방에 나선다. 현지인들로 북적이는 시장에서 갖가지 베트남 음식을 맛본 전현무는 "미슐랭 원스타 맛집보다 굿!"이라며 감탄한다. 여기에 베트남 MZ들 사이에서 숏폼 대란을 일으킨 '아보카도 아이스크림'까지 접수하면서 '시장 풀코스' 먹방을 완성한다.

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전현무와 이준의 '자연인' 탈의 소동(?)부터 침샘을 자극하는 로컬 시장 먹방까지, 현지인들의 추천과 발품으로 발굴한 색다른 다낭 코스는 27일(일) 밤 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드'에서 확인할 수 있다.