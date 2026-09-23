신현준, 페루선 공항 마비→한국은 조용...극과 극 인기 체감 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 신현준이 페루 공항을 마비시킬 정도의 뜨거운 인기를 누리며 제2의 전성기를 맞은 소감을 전한다.

오늘(23일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 361회에는 6.25 전쟁 당시 국경을 초월한 러브스토리를 세상에 꺼낸 찰리 스미스, 이천 서씨 양경공파 22대 종부이자 러블리 바이크 라이더 권순미, 23년 전 방영한 드라마 '천국의 계단'으로 페루 스타가 된 배우 신현준이 출연한다.

6.25 전쟁통 속에 피어난 사랑, 75년 전 사진의 뒷이야기가 '유 퀴즈'에서 공개된다. 서로를 보는 눈에 애정이 가득한 한국인 여성과 미군 남성, 영화의 한 장면 같은 모습으로 "AI 아니냐"는 반응까지 불러일으킨 가운데 사진 속 주인공 부부의 아들 찰리 스미스가 부모님의 국경을 초월한 러브스토리를 전한다. 현재 하와이에 거주 중인 찰리는 75년 전 사진이 세상에 나와 전 세계인들의 뜨거운 관심을 받게 된 사연을 비롯해 6.25 전쟁 한복판에서 처음 만나 사랑에 빠진 어머니 박유선과 아버지 랄프 스미스의 이야기를 들려줄 예정. 전쟁으로 가족을 잃은 어머니의 부탁으로 함께 가족을 찾아 나서면서 시작된 두 사람의 인연부터 못 말리는 사랑꾼 아버지의 다채로운 일화까지, 영화보다 더 영화 같은 러브스토리가 공개될 예정이다.

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화제를 모았던 초호화 돌잔치 사진의 비하인드도 들어볼 수 있다. 아들 찰리의 첫돌을 맞아 박유선, 랄프 부부는 전쟁이 한창인 상황에서도 '오늘이 마지막 날일지도 모른다'는 마음으로 가진 재산을 탈탈 털어 돌잔치를 준비했다고. 또한 우여곡절 끝에 함께 미국에 정착한 두 사람의 이야기도 공개된다. 향수병을 앓던 아내를 위해 한국 식재료를 공수하고 매일 영어를 가르치며 곁을 지킨 랄프의 헌신이 감동을 전할 예정. 특히 아내의 '첫 부탁'을 한시도 잊지 않고 40년 만에 아내의 가족을 찾아낸 기적 같은 사연도 이어진다. 여기에 어머니 박유선이 세상을 떠나기 전 남편에게 남긴 마지막 유언 음성도 방송 최초로 공개될 예정. 전쟁이라는 비극 속에서도 서로를 살게 한 두 사람의 운명 같은 러브스토리부터 가족들의 특별한 후일담까지 본 방송에서 만나볼 수 있다.

600년 종가를 지키는 이천 서씨 양경공파 22대 종부 권순미의 이야기도 들어볼 수 있다. 최근 걸그룹 리센느 영상에 등장해 화제를 모으기도 했던 권순미 종부는 조신한 종갓집 며느리라는 이미지와 달리 쉬는 날이면 바이크를 타는 '할리 라이더'로, 반전 매력을 지닌 '테토녀 종부님'의 일상을 공개할 예정이다. 맞선 자리에서 남편의 두 시간 지각에도 결혼을 결심하게 된 이유가 남편이 아닌 시어머니였다는 사연부터 사륜차에 남편을 태우고 후진하며 마음을 사로잡았던 에피소드까지 남다른 러브스토리를 전한다. 또한 시어머니에게 어깨너머로 배운 종가 음식으로 '요알못'에서 '한식대첩' 경북 대표로 출전하게 된 스토리도 흥미를 더할 전망이다.

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늘 아내를 북돋아주며 '경주의 양관식'이라 불리던 남편의 이야기도 공개된다. 함께 여행하며 즐겁게 살자고 약속했던 남편이 갑작스럽게 심정지로 쓰러진 뒤 세 살짜리 아이를 돌보듯 남편을 보살펴야 했던 시간도 털어놓는다. 권순미 종부는 "바이크를 타는 게 돌파구"였다고 밝히며 남편을 바이크 뒤에 태우고 함께 달리며 삶의 무게를 나누는 부부의 특별한 일상을 전한다. 평범해서 더욱 소중한 두 사람의 대화까지 따뜻한 감동을 더할 예정이다. 추석을 앞두고 더욱 분주해진 600년 종가의 하루도 이날 방송에서 만나볼 수 있다.

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23년 전 방영된 드라마 '천국의 계단'의 뜨거운 역주행 속에서 '페루 왕자'로 등극한 배우 신현준의 이야기도 들어볼 수 있다. 페루 팬미팅을 성황리에 마치고 한국으로 날아온 신현준은 짐도 풀지 못한 채 페루에서 입었던 옷 그대로 등장, 라마 인형까지 품에 안은 모습으로 유재석을 폭소케 한다. 신현준은 페루 공항을 마비시킬 정도로 뜨거운 인기를 얻으며 '태화 오빠'로 다시 한번 전성기를 맞이한 소감부터 팬미팅 비하인드까지 아낌없이 풀어낸다. 남미에서는 '태화 오빠'를 연호하는 팬들의 환호에 둘러싸였지만 한국에 도착하자마자 조용한 공항을 마주한 신현준의 현실 귀환기도 웃음을 더할 전망. 테니스 유망주에서 배우의 길에 뛰어든 신현준의 데뷔 비하인드도 들어볼 수 있다. 임권택 감독의 '장군의 아들' 하야시 역으로 데뷔하게 된 비화는 물론, 배우의 길을 반대했던 아버지가 뒤에서는 아들의 기사를 하나하나 스크랩하며 묵묵히 응원했던 뭉클한 사연까지 공개된다.

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12살 연하의 첼리스트 아내와의 운명적인 첫 만남도 설렘을 더한다. 김병만과 막국수를 먹으러 갔다가 낯선길 한복판에서 우연히 첼로 케이스를 메고 서 있던 여성과 마주친 신현준은 "오랫동안 본 사람 같았다"며 직감적으로 운명을 느낀 순간을 털어놓는다. 첫눈에 반한 아내를 향한 '세계 최초 전도 플러팅'부터 장거리 연애, 결혼에 골인하기까지의 이야기도 전할 예정. 여기에 임종을 앞둔 아버지가 아내와 처음 마주한 자리에서 기적처럼 눈을 떴던 사연도 감동을 더한다. 장모님이 지어온 첫 아들의 이름이 '신창원'이었다는 충격적인(?) 작명 비하인드부터 고(故) 김수미와의 각별한 인연, 세 아이의 아버지가 된 뒤 건강 관리에 힘쓰는 근황도 들어볼 수 있다. 59세에도 변함없는 '방부제 비주얼'의 비결과 '왓츠 인 마이 캐리어' 코너까지, 여전한 입담을 자랑하는 신현준의 이야기를 본 방송에서 만나본다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.