'81세' 임현식, 한 달 지출만 1천만원..."자녀들과 재산 정리해야"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임현식이 집에 있는 나무를 관리하는 데 한 달에 1,000만 원이 든 적이 있다며 노후 재산 관리에 대한 고민을 털어놨다.

23일 박원숙의 유튜브 채널에는 '오랜만에 임현식 씨 만났어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박원숙은 최근 수술을 받은 임현식을 만나기 위해 송추로 향했다. 건강을 많이 회복한 임현식을 본 박원숙은 "몸이 아픈 줄 알았는데 그래도 수술해서 괜찮은 것 같다"며 안도했다.

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이에 임현식은 "용종도 떼어냈다. 내 대장을 빨았다고 하더라"며 특유의 입담을 뽐냈다.

이후 임현식은 노후 재산 관리에 대한 고민을 꺼냈다. 그는 "모든 늙은이가 그렇듯 돈 관리를 정말 정신 차리고 해야겠더라. 자식들과도 정리가 돼야 하고 나름대로 그런 과정이 필요한 것 같다"고 말했다.

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이어 "교통정리를 잘해야겠다. 내가 가진 것은 다 쓰고 살아야겠다고 간단하게 생각했는데, 자녀들에게 '너희가 알아서 관리해라'라는 식으로 회의를 해야겠다는 생각이 들었다. 이번에 결정할 것"이라고 밝혔다.

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임현식은 지출 부담도 언급했다. 그는 "어떨 때는 집에 있는 나무들 때문에 한 달에 1,000만 원이 나간 적도 있다. 그렇다고 그게 소득이 있는 것도 전혀 아니다"라고 말했다.