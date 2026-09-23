박해일, 이름만 쓰던 '정직한 사인' 달라졌다..."시간 오래 걸려"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박해일이 이름 석 자를 그대로 적는 것으로 유명한 자신의 사인에 생긴 변화를 공개했다.

22일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '사람들이 내가 이런 얘기 하면 잘 안 믿어 왜냐하면 2000년대생 같으니깡...! | EP. 156 유해진 박해일 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 유해진과 박해일이 게스트로 출연했다.

촬영이 끝난 뒤 장도연은 유해진과 박해일에게 사인을 요청했다. 이름 세 글자를 정직하게 적는 것으로 유명한 박해일의 사인을 직접 본 장도연은 "사인이 엄청 유명하지 않냐"며 "이 사인은 언제 만든 거냐"고 물었다.

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이에 박해일은 "공연하고 있을 때 처음으로 연극을 보신 관객분이 사인을 해달라고 하는데 너무 당황스러웠다. 그때 볼펜으로 한 게 시작이 됐다"고 설명했다.

유해진은 박해일의 사인을 살펴보더니 "예전보다는 약간 부드러워졌다"며 미묘한 변화를 포착했다. 박해일도 "박의 비읍이 약간 좀"이라며 달라진 점을 인정했고, 장도연은 "변주를 주셨네"라고 말했다.

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유해진은 "예전에는 되게 (사인이) 솔직하기만 했다"고 말했고, 장도연은 "기교가 생겼다"고 거들었다. 그러자 박해일은 "더 오래 걸린다"고 전해 웃음을 자아냈다.