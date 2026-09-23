'82세' 백일섭, 줄기세포 이어 탈모 시술까지.."노인네 소리 싫어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 백일섭이 줄기세포 시술과 탈모 방지 시술을 받으며 건강 관리에 나섰다.

23일 유튜브 채널 '꼬꼬할배 백일섭'에는 '백일섭, 중국 연길 여행에서 줄기세포 시술하고 백두산까지?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 백일섭은 고향 후배의 권유로 줄기세포 시술을 결심하고 중국 연길로 향했다. 그는 "나이는 먹었어도 노인네라는 소리는 무지하게 싫더라. 그래서 이번에 케어하는 시간을 마련해 봤다"고 말했다.

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김정수 박사는 "전체적으로 세포 재생이 필요한 것 같아서 내가 제안해 드리고 시술하고 있는 상황"이라며 "약 3개월 후에는 훨씬 좋은 모습을 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "허리에 줄기세포와 PRP를 하기 위해 먼저 혈액에서 PRP 추출할 거다. 거기에 줄기세포 2.000만 셀 합쳐서 허리에 주사 시술하게 된다"라며 "한국에서는 법적인 제약이 많아서 현재 할 수 있는 방법은 독일, 일본, 중국, 미국에서 할 수 있다"고 설명했다.

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백일섭은 줄기세포 시술에 이어 탈모 방지 시술도 받았다. 그는 "전체적으로 머리카락이 많이 줄었다"며 모발에 대한 고민을 털어놨다.

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시술을 마친 백일섭은 "언제 이런 기회가 또 오겠냐. 지금도 갈 무렵에 만난 것"이라며 "줄기세포 치료 이야기는 많이 들어봤는데 치료가 이런 것이라는 걸 느꼈다"고 소감을 밝혔다.

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이후 백일섭은 백두산 인근에 있는 1,000만 평 규모의 산삼밭을 방문해 25년산 산삼을 직접 캐고 맛보는 체험도 했다. 그는 "줄기세포 치료에 산삼까지, 호강하고 간다"며 만족감을 드러냈다.