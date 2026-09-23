'아스트라에 오라티오', 10월 2일 글로벌 CBT…18종 캐릭터·첫 레이드 공개

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엔씨의 신작 신전기 마법 RPG '아스트라에 오라티오(Astrae Oratio·이하 아스오라)'가 글로벌 이용자를 대상으로 첫 비공개 베타 테스트(CBT)에 나선다.

엔씨는 23일 '아스오라' 공식 SNS를 통해 글로벌 CBT 테스터 선정 결과를 발표했다. 지난 8월 19일부터 9월 21일까지 참가자를 모집했으며, 선정된 이용자에게는 이날부터 순차적으로 테스트 안내 메일을 발송한다. 글로벌 CBT는 10월 2일부터 6일까지 5일간 모바일(AOS·iOS)에서 진행된다. 한국어와 일본어, 중국어(번체), 영어를 지원한다.

테스트에서는 메인 스토리 3종과 미니 스토리 2종을 비롯해 처음 공개되는 레이드 콘텐츠를 경험할 수 있다. 캐릭터 18종과 전투 및 교류 콘텐츠도 함께 선보인다.

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'아스오라'는 엔씨가 지난 9월 17~20일 일본에서 열린 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'에서 처음으로 시연 버전을 공개한 신작이다. TGS에서 이용자들에게 게임의 핵심 콘텐츠를 선보인 데 이어 글로벌 CBT를 통해 보다 폭넓은 이용자들의 플레이 경험과 피드백을 확보한다는 계획이다. 엔씨는 CBT에서 수집한 이용자 의견을 향후 개발 과정에 반영해 게임의 완성도를 높여 나갈 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com