홍대서 상탈하고 주먹-발길질...330만 '민폐 틱톡커', 지하철 이어 또 난동

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[스포츠조선 박아람 기자] 서울 지하철에서 소란스러운 춤과 음악으로 논란을 일으켰던 독일인 틱톡커가 이번에는 홍대 거리에서 촬영한 영상으로 다시 논란의 중심에 섰다.

지난 20일 틱톡커 'Streichbruder'의 SNS 계정에는 서울 홍대 일대에서 촬영한 영상이 게시됐다.

영상 속 그는 유동 인구가 많은 거리 한복판에 대형 스피커를 설치한 뒤 음악을 크게 틀어놓고 춤을 추기 시작했다. 이후 갑자기 상의를 벗고 몸을 격하게 움직이는가 하면 허공을 향해 연이어 주먹을 뻗는 동작을 선보였다.

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문제는 주변 행인들을 향한 행동이었다. 그는 지나가는 사람들에게 갑작스럽게 다가가 주먹을 내미는 듯한 동작을 하거나 발길질을 하는 것처럼 다리를 휘두르기도 했다. 갑작스러운 행동에 놀란 일부 시민들이 피하거나 거리를 벌리는 모습도 영상에 담겼다.

당시 홍대 거리는 많은 시민이 오가는 상황이었지만, 그는 주변 상황과 관계없이 격한 동작을 이어갔다.

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'Streichbruder'는 틱톡에서 약 330만 명의 팔로워를 거느린 인플루언서다. 해외 여러 지역의 지하철과 공공장소를 찾아 대형 스피커를 이용해 음악을 틀고 춤을 추거나 백플립 등 과격한 퍼포먼스를 선보이는 영상을 주로 제작하고 있다.

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앞서 이달 5일에는 서울 지하철에서 촬영한 영상 여러 편을 자신의 계정에 연이어 올리면서 국내에서도 논란이 불거졌다.

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당시 영상에는 승객으로 붐비는 열차 안에서 대형 스피커를 이용해 음악을 틀고 춤을 추는 모습이 담겼다. 일부 영상에서는 역에 도착한 뒤 스피커를 들고 승강장으로 내려 춤을 추거나 백플립을 하는 장면도 확인됐다.

삼각지역과 녹사평역, 효창공원앞역, 신촌역 등 서울 곳곳에서 촬영한 것으로 보이는 영상도 공개됐다. 이 과정에서 열차 출입문 주변을 차지해 승객들의 이동을 방해하는 듯한 장면과 함께 영상에 등장한 시민들의 얼굴이 별도의 모자이크 없이 노출된 점도 지적됐다.

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이번에는 홍대 거리에서 행인들을 놀라게 하는 듯한 행동까지 공개되면서 비판이 다시 이어지고 있다. 온라인에서는 공공장소에서 다른 사람에게 불편이나 위협을 줄 수 있는 행동을 콘텐츠로 제작하는 것이 적절하냐는 지적이 나오고 있다.

한편 해당 틱톡커는 해외에서도 비슷한 방식의 영상을 제작해왔다. 스페인 바르셀로나의 구엘 공원에서 촬영을 제지받았음에도 퍼포먼스를 이어가는 모습이 공개돼 현지에서도 논란이 된 바 있다.

tokkig@sportschosun.com