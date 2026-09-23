나나 '입술 필러' 논란 속...고소영, 사극 거절한 이유 "비주얼 안 어울린다 생각"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 나나의 사극 비주얼을 둘러싼 논란이 불거진 가운데, 배우 고소영의 발언이 주목을 받고 있다.

22일 고소영의 유튜브 채널에서는 '한복 안 어울리는 줄 알았다는 고소영이 민속촌 가면 벌어지는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 파격적인 검은색 한복을 차려 입고 민속촌에 왔다. 고소영은 "민속촌에 어릴 때왔다. 중학교 고등학교 때 아니었을까 싶다. 근데 요즘 많이 달라졌다 하더라. 곧 명절이니까 어떻게 달라졌는지 보러 왔다"고 밝혔다.

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하지만 사극을 한 번도 안 찍어봤다는 고소영은 "어릴 때 작품이 많이 들어왔는데 자신이 없었다. 쪽진 머리가 나랑 어울릴까 싶었다. 난 한복이 안 어울린다 생각했다"고 사극을 거절한 이유를 밝혔다.

이 같은 고소영의 발언은 최근 나나를 둘러싼 사극 비주얼 논란과 맞물려 주목받고 있다. 나나는 최근 사극 작품 속 모습과 관련해 현대적인 외모가 시대적 배경과 어울리지 않는다는 일부 지적을 받았다. 지난 18일 공개된 넷플릭스 '스캔들'에 출연한 나나는 입술 필러가 연기 몰입을 방해한다며 지적을 받았다. 사극에 걸맞은 자연스러운 비주얼이 아니라는 것.

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이에 나나는 22일 팬 소통 플랫폼을 통해 논란에 대한 심경을 밝혔다. 나나는 "내 입술이 보는 사람들에게 불편함을 줬다면 나의 잘못이다. 내 개인적인 선택이 배우로서 맞지 않는 선택이었던 거라 생각한다"고 지적을 겸허히 수용했다. 이어 "나를 사랑하는 팬들은 나의 혹평들을 보는 게 마음이 아플 거라 생각한다. 그래서 내가 더 미안하다"며 "앞으로는 좋은 말들을 같이 들을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com