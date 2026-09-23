김수용, 주식 계좌 깠더니 '211억 매수-238억 매도' 경악…펀드매니저 수준

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김수용이 주식 계좌를 공개해 김원훈을 놀라게 했다.

최근 유튜브 채널 '시작컴퍼니'에 공개된 넷플릭스 예능 '개미 김원훈: 주식의 세계' 클립에는 '김수용 주식창 보고 감탄하는 김원훈'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김원훈은 김수용에게 "선배님, 주식 잘하세요?"라고 물었다.

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이에 김수용은 "보여줄까?"라며 휴대전화로 계좌 화면을 보여줬다.

김수용은 주식으로 얼마를 벌었다는 이야기를 하는 사람들을 언급하며 "그런 사람들은 계좌를 딱 따야 돼"라고 말했다.

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이 모습을 지켜 보던 김원훈은 "뭔가 전문가 느낌이 난다"고 하자 김수용은 2020년부터의 거래 내역을 보여주기 시작했다.

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김수용이 공개한 주식 계좌 화면에는 2020년 7월 1일부터 2026년 7월 14일까지 총매수금액 약 211억원, 총매도금액 약 239억이 표시돼 있었다.

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이를 본 김원훈은 "장난 아니신데? 진짜 주식 전문가신데"라며 놀라워했다.

이어 "선배님 너무 멋있어요", "진짜 어떻게 이래요?"라고 거듭 놀라워했다.

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클립에서 언급된 238억원은 2020년부터의 매도 거래 내역이다. 투자 수익이나 현재 보유한 주식의 평가액과는 다른 금액이다.

narusi@sportschosun.com