'김준호♥'김지민, 임신 19주 D라인 품고 '전 부치기'…“예쁨 받는 며느리”

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김지민이 제법 부른 D라인을 이끌고 직접 명절 전 부치기에 나섰다. 임신 19주 차를 넘기며 몸이 무거워진 가운데서도 능숙한 솜씨로 여러 종류의 전을 완성해 눈길을 끌었다.

김지민은 23일 자신의 SNS에 "명절튀김전 이렇게 만들면 끝! 간단하고 쉽고 맛있는 건 덤!"이라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

영상 속 김지민은 주방에서 새우전과 산적, 깻잎전, 꼬치전 등을 직접 준비했다. 제법 불러온 배가 눈에 띄는 가운데 재료를 손질하고 차례로 팬에 올리며 익숙하게 전을 부쳤다.

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최근 임신 19주 차에 접어든 김지민은 체중이 5kg 늘었다고 밝힌 바 있다. 당시 밀착 원피스를 입고 선명해진 D라인을 공개하며 "평생 먹을 거 다 먹고 있다"고 유쾌하게 임신 근황을 전하기도 했다.

이번에는 한층 무거워진 몸으로 명절 음식을 직접 준비하며 또 다른 예비 엄마의 일상을 보여줬다.

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김지민은 "명절에 예쁨 받는 며느리가 될 테다"라며 의욕을 드러냈다. 그러면서도 "이미 어머님은 나라를 구한 며느리처럼 저를 대해주신다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이어 요즘에는 명절 전을 밖에서 사 먹는 경우가 많지만 집에서 직접 부친 전만의 맛이 있다며 자신만의 노하우를 공유했다.

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김지민은 지난해 7월 김준호와 결혼, 결혼 1년 만인 지난 7월 임신 소식을 알렸다. 첫 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며 태명은 '두룹이'다. 현재 아들을 임신 중으로 출산 예정 시기는 2027년 2월 초다.

최근에는 임신 준비 과정부터 이어온 금주 덕분에 얼굴 붓기가 빠지고 식도염이 사라지는 등 몸의 변화를 체감하고 있다고 밝히기도 했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com