[아시안게임] 김영찬, '그란 투리스모7' 동메달…한국 e스포츠 첫 메달

'그란 투리스모7'에서 동메달을 따낸 e스포츠 국가대표 김영찬. 사진제공=한국e스포츠협회

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2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국의 e스포츠 첫 메달이 나왔다.

레이싱게임인 '그란 투리스모7'에 출전한 김영찬(DCT레이싱)이 값진 동메달을 차지했다. 김영찬은 23일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 e스포츠 첫 종목인 '그란 투리스모7'에서 1~3레이스를 소화한 끝에 총점 25점을 따내며, 최종 3위에 올랐다.

첫 레이스가 아쉬웠다. 예선 1위 기록을 바탕으로 가장 앞선 1번 그리드에서 출발한 김영찬은 3랩 중반까지 선두를 유지하다 뒤를 바짝 추격하던 일본의 고쿠분 료타와 말레이시아의 타지 이즈린 마디라에 코너에서 연달아 추월을 허용하며 금세 4위까지 밀려났고, 결국 6위로 1레이스를 마쳤다.

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절치부심으로 나선 2레이스에서 김영찬은 끝까지 집중력을 유지하며 3위로 경기를 마쳤다. 마지막 3레이스에서도 김영찬은 한때 5위까지 떨어지기도 했지만, 15랩째에서 고쿠분 료타를 제치고 3위까지 순위를 끌어올렸고 결국 이 순위를 유지하며 최종 25점을 기록, 말레이시아 타지 이즈린 마디라와 사우디아라비아의 나이프 압둘하킴 알팔레에 이어 3위로 동메달을 따냈다.

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실제로 자동차 레이서로도 활동하며 좋은 성적을 올리고 있는 김영찬이 이번 대회 첫 e스포츠 종목부터 메달을 수확하며 한국 e스포츠는 좋은 출발을 보였다. 이번 대회에서 한국은 '리그 오브 레전드'와 '배틀그라운드 모바일', 대전 격투 게임 등에서 메달을 노리고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com