장한별, 데뷔 첫 단독 콘서트 개최…'무명전설'→'불후' 상승세 잇는다

사진제공 = 레온웍스

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[스포츠조선 정빛 기자] '무명전설' TOP3에 이어 '불후의 명곡' 우승까지 거머쥔 가수 장한별이 데뷔 후 첫 단독 콘서트로 팬들과 특별한 만남을 갖는다.

장한별은 오는 10월 31일 서울시 광진구에 위치한 세종대학교 대양홀에서 오후 1시와 오후 6시, 총 2회에 걸쳐 첫 단독 콘서트 'THE STAR IS BORN'(더 스타 이즈 본)을 개최한다.

이번 공연은 장한별이 데뷔 후 처음으로 자신의 이름을 걸고 선보이는 단독 무대로, 지나온 음악적 성장을 돌아보고 새로운 출발을 알리는 자리가 될 예정이다. 특히 라이브 밴드와 함께 장한별 특유의 섬세한 감성과 힘 있는 보컬을 보다 생생하게 전달한다.

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이번 단독 콘서트는 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 성사되었다는 점에서 의미를 더한다. 장한별은 지난 13일 극동대학교 K컬처 축제 현장에서 팬들에게 직접 콘서트 개최 소식을 알렸다. 당시 현장에는 공식 팬덤 '은하수'가 준비한 래핑버스를 포함해 총 11대의 팬 버스와 1300여 명의 관객이 집결해 뜨거운 응원을 보낸 바 있다.

MBN 남성 보컬 서바이벌 '무명전설'에서 TOP3에 오르며 대중에게 눈도장을 찍은 장한별은 최근 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 인상적인 무대로 최종 우승을 차지하며 폭넓은 인지도를 쌓았다. 장한별은 이번 콘서트에서 발라드, 트로트, 팝 등 다채로운 장르의 무대를 재현함은 물론, 첫 단독 콘서트에서만 만날 수 있는 미공개 스페셜 무대도 선보일 예정이다.

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소속사 ㈜레온웍스(LEON WORKS) 측은 "오랜만에 콘서트로 팬 여러분을 만나는 만큼 장한별의 음악을 제대로 들려드리는 데 가장 중점을 두고 있다"며 "선곡부터 라이브 밴드, 무대 구성과 연출까지 장한별의 목소리와 음악이 온전히 전달될 수 있도록 준비하고 있다"라고 전했다.

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장한별의 첫 단독 콘서트의 티켓 예매 일정 및 자세한 정보는 추후 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com