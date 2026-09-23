전도연 맞아? 벨벳 드레스에 '파격 금발'...범접할 수 없는 아우라

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전도연이 보기 드문 금발 스타일에 새하얀 드레스를 입고, 한눈에 시선을 붙잡는 화보를 선보였다.

메종 마르지엘라(Maison Margiela) 2026 가을 겨울 CO-ED 컬렉션과 함께한 배우 전도연의 데이즈드 화보가 공개됐다.

이번 화보에서 전도연은 메종 마르지엘라 FW26 CO-ED 컬렉션을 자신만의 깊이 있는 해석으로 소화하며 강렬하면서도 우아한 분위기를 연출했다.

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독창적인 실루엣과 감각적인 소재, 풍부한 텍스처가 돋보이는 컬렉션을 특유의 카리스마와 압도적인 존재감으로 완성하며 메종 마르지엘라만의 독창적인 미학을 표현했다.

화보 속 전도연은 벨벳 소재의 드레스와, 메종 마르지엘라의 아이코닉한 비앙케토 디테일이 적용된 드레스 등 컬렉션의 주요 피스를 착용했다. 구조적인 실루엣과 실험적인 디테일, 링크 백 같은 컬렉션의 시그니처 액세서리가 어우러지며 컬렉션이 추구하는 예술적이고 현대적인 감각을 더욱 돋보이게 했다.

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전도연은 국내 최초 칸 국제영화제 여우주연상 수상이라는 한국 영화사의 상징적인 기록을 남긴 배우로, 세대를 대표하는 연기력과 독보적인 존재감으로 한국을 넘어 세계적인 찬사를 받아왔다. 끊임없는 도전과 깊이 있는 작품 세계를 통해 자신만의 필모그래피를 구축해온 그는, 이번 화보에서도 특유의 강렬한 아우라와 섬세한 표현력으로 메종 마르지엘라 FW26 CO-ED 컬렉션의 미학을 완성하며 대체 불가능한 존재감을 드러냈다.

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또한 이창동 감독의 신작이자 주인공 '미옥'으로 출연한 영화 '가능한 사랑'이 제83회 베니스국제영화제 은사자상 수상의 영예를 안으며 다시 한번 작품성과 연기력을 인정받았다. '가능한 사랑'은 오는 9월 23일 국내 개봉 후 11월 6일 넷플릭스에서 공개될 예정이다.

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한편, 배우 전도연이 착용한 메종 마르지엘라 2026 가을 겨울 CO-ED 컬렉션은 전국 메종 마르지엘라 부티크 및 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있으며, 이번 화보의 전체 콘텐츠는 《데이즈드》 10월호와 데이즈드 코리아 공식 웹사이트 및 소셜 채널을 통해 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com