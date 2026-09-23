송혜교가 SNS에 올린 먹음직스러운 김치 사진...알고 보니 '박솔미 김치'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송혜교가 절친한 배우 박솔미가 만든 김치를 공개하며 두 사람의 변함없는 친분을 드러냈다.

송혜교는 22일 자신의 SNS에 김치가 접시에 먹음직스럽게 담긴 사진을 올렸다. 사진과 함께 "우리 박솔미 김치"라는 짧은 글을 남기며 박솔미의 계정을 직접 태그했다.

공개된 사진에는 잘 익은 배추김치가 한가득 담겨 있었다. 특별한 설명 없이 김치 사진을 공유했지만, 오랜 친구의 제품을 직접 소개했다는 점에서 두 사람의 각별한 관계가 엿보였다.

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송혜교와 박솔미는 과거 작품을 통해 인연을 맺은 뒤 오랜 시간 친분을 이어오고 있다. 두 사람은 SNS를 통해서도 서로에 대한 애정을 꾸준히 표현해왔다. 최근 송혜교가 행사장에서 찍은 사진을 공개하자 박솔미가 댓글로 친근한 표현을 남겨 화제를 모으기도 했다.

박솔미는 배우 활동뿐 아니라 요리와 식품 사업으로도 활동 영역을 넓혔다. KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 등에 출연해 요리 실력을 선보인 그는 자신의 이름을 내건 김치를 비롯해 불고기, 한우 함박스테이크, 돈가스 등 다양한 가정간편식 제품을 선보이고 있다.

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특히 직접 재료를 확인하고 제품 개발 과정에 참여하는 모습을 공개하며 식품 사업에 대한 남다른 관심을 보여왔다. 지난해에는 관련 사업으로 약 45억 원의 매출을 기록한 것으로 알려지기도 했다.

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한편 송혜교는 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 선보일 예정이다. 1960년대부터 1980년대까지의 한국 연예계를 배경으로 한 작품으로, 송혜교는 주인공 민자 역을 맡았다.

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tokkig@sportschosun.com