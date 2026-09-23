이희준, ♥이혜정과 동반 촬영 중 폭탄 발언 "시술 티 나니까 웃지마"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이희준이 아내 이혜정의 시술을 폭로했다.

23일 이혜정의 유튜브 채널에서는 '커플화보 찍다 말고 부부싸움 해도 되나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이혜정은 이희준의 첫 유튜브 출연을 앞두고 긴장된 기색을 드러냈다. 이혜정은 "지금 촬영이 중요한 게 아니다. 자 기는 지금 메이크업도 안 했다고 한다. 나는 했냐"며 "원래 (구독자) 1만 명 되면 나온다 했는데 갑자기 10만 명 되면 나오겠다더라"라고 토로했다. 이혜정 이희준 부부는 동반 화보 촬영을 준비 중이었다. 이혜정은 "웨딩 촬영 이후 약 10년 만에 첫 커플 촬영을 한다"고 밝혔다.

Advertisement

이희준의 첫 출연에 제작진은 이혜정에게 미션을 줬다. 제작진이 준 미션은 '오늘 예쁘다'는 말 듣기와 하이파이브 5번하기. "미션 성공하면 하고 싶은 아이템 하나 할 수 있게 해드리겠다"는 제작진의 말에 이혜정은 의?을 불태웠다.

하지만 이희준은 호락호락하게 넘어오지 않았다. 계속된 이혜정의 미션 도전에 이희준은 "어떤 대답을 원하냐"며 "시술한 게 좀 티가 난다. 크게 웃지만 않으면 시술한 게 티가 덜 난다"고 폭로해 웃음을 안겼다. 이혜정은 "계속 어떠냐고 물으면 시술했으니까 웃지 말라더라. 이럴 거면 시술 콘텐츠를 하나 가자"고 토로했다. 결국 이혜정은 "시술한지 14일밖에 안 됐다. 한 달 뒤면 괜찮다"고 실토했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com