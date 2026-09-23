김창열, 사인 기다리던 팬에게 "비켜 XX"…30년 만에 고개 숙였다

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 DJ DOC 김창열이 약 30년 전 자신에게 욕설을 들었다는 누리꾼에게 직접 사과했다.

지난 22일 한 누리꾼은 SNS에 "살면서 연예인한테 욕 들어본 적 있어? 난 있어"라며 어린 시절 김창열과 마주쳤던 일화를 올렸다.

글쓴이는 당시 DJ DOC의 공연을 보기 위해 관광나이트를 찾았고, 알고 지내던 웨이터의 도움으로 대기실 앞에서 기다릴 수 있었다고 설명했다.

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그는 무대를 마치고 나온 김창열에게 사인을 받으려 다가갔다가 "비켜 XX!"라는 말을 들었다고 주장했다.

이어 "난 그 뒤로 REF 형들로 갈아탔다"고 덧붙였다.

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이 글이 화제가 되자 누리꾼들은 직접 김창열을 태그하며 소환했고, 결국 김창열은 댓글로 "미안하다"고 사과했다. 당시 받지 못했던 사인을 대신하듯 자신의 사인이 담긴 사진도 함께 남겼다.

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예상치 못한 답글에 글쓴이는 "진짜 형이야? 와 30년의 한을 풀었다"며 놀라워했다.

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이어 "오늘부터 나 창열이 형 팬이다. 남자답게 사인과 사과를 해준 창열이 형"이라고 화답했다.

글쓴이는 이후 별도의 게시물에도 김창열의 답글을 공유하며 "30년 전 연예인한테 욕먹은 썰을 올렸는데 그 연예인이 직접 와서 사인과 함께 사과해줬다"고 적었다.

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어린 시절 서운함으로 남았던 기억은 김창열의 짧은 사과와 사인으로 뜻밖의 결말을 맞았다.

narusi@sportschosun.com