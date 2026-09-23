박진영 종교 모임 “족보있다” 했는데...이단성 여부 들여다본다

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 박진영이 자신이 이끄는 종교 모임 '첫열매들'의 신학적 배경과 교리에 대해 직접 설명하면서 교계의 관심이 다시 높아지고 있다.

22일 노컷뉴스 보도에 따르면 대한예수교장로회 통합총회는 박진영과 '첫열매들'에 대한 교단 차원의 연구를 진행하고 있다.

'첫열매들'은 박진영이 성경 강의와 복음 관련 세미나 등을 진행하면서 알려지기 시작한 종교 모임이다. 이후 활동 범위를 넓혀 서울과 부산, 미국 로스앤젤레스 등 여러 지역에서 예배와 모임을 진행하는 형태로 운영되고 있는 것으로 전해졌다.

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최근에는 박진영이 직접 유튜브 영상을 통해 '첫열매들'이 어떤 신학적 영향을 받았는지 설명하면서 다시 주목받았다.

박진영은 영상에서 영생을 얻는 믿음에 대해서는 웨슬리안 감리교의 영향을 많이 받았다고 밝혔다. 반면 한 번 얻은 영생을 잃을 수 있는지에 대한 부분에서는 피터 러크만 계열의 근본주의 독립침례교로부터 영향을 받았다고 설명했다.

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그는 자신들의 교리가 특정 교단의 가르침을 그대로 따르는 것이 아니라 여러 신학적 배경을 참고하는 과정에서 독자적으로 형성됐다는 취지의 설명도 내놨다.

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'첫열매들'에서 강조하는 교리와 관련해서는 믿음을 통해 영생을 얻는다는 점과 유대인과 이방인에게 적용되는 복음을 구분하는 관점 등이 언급됐다. 박진영은 이와 함께 한 번 거듭난 사람은 영생을 잃을 수 없다는 취지의 교리도 설명했다.

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특히 박진영은 자신들이 특정 교파의 교리를 그대로 따르는 모임이 아니라는 점을 강조하면서 '첫열매들'의 신학적 정체성에 대해서도 직접 입장을 밝혔다. 그는 "의외로 확실한 근본이 있고 족보가 있는 교회"라는 취지로 설명하며, 자신들이 어떤 신학적 배경을 통해 현재의 교리를 형성하게 됐는지 설명했다.

또 자신들이 기존 교파와 구별되는 별도의 교리적 특징을 갖고 있다고 주장했다. 박진영은 '첫열매들'이 연구를 통해 자신들만의 교리를 정립해 왔다는 취지로 설명하면서 관련 내용을 책으로 정리하고 있다는 입장도 밝혔다.

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박진영의 종교 활동을 둘러싼 논란은 이번이 처음은 아니다. 과거에도 구원파와의 연관성을 둘러싼 의혹이 제기된 적이 있으며, 당시 박진영은 자신이 특정 종교 조직과 연결돼 있지 않다는 취지로 해명한 바 있다.

현재 교계에서는 '첫열매들'의 교리와 신학적 성격을 살펴보기 위한 검토가 이어지고 있다. 노컷뉴스는 이단 관련 전문가들에게 해당 모임의 성격을 묻는 문의도 계속되고 있다고 전했다.

대한예수교장로회 통합총회 역시 약 3년 전 정기총회에서 박진영의 이단성 여부를 연구해 달라는 청원이 제기된 이후 관련 절차를 이어가고 있다. 이후 서면 질의 등을 거치며 검토가 진행 중인 것으로 알려졌다.

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예장통합은 현재 진행 중인 연구 결과를 내년 9월 정기총회에서 보고할 예정이다. 박진영이 자신의 종교적 입장과 교리를 공개적으로 설명하고 있는 가운데, 향후 교단 차원의 연구에서 어떤 내용이 다뤄질지 관심이 모이고 있다.

tokkig@sportschosun.com