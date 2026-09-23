넷마블의 MMORPG 'SOL: enchant', 출시 100일 맞았다…추석 콘텐츠로 이용자 잡기

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넷마블의 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'가 출시 100일을 맞았다. 출시 직후 양대 앱마켓 매출 1위에 오른 데 이어 구글 플레이 매출 최상위권을 이어온 가운데, 추석 연휴와 100일을 겨냥한 신규 콘텐츠와 보상을 선보인다.

넷마블은 23일 PC-모바일 MMORPG 'SOL: enchant'에 출시 100일 기념 이벤트 던전과 추석 이벤트 등을 추가했다고 밝혔다. 먼저 100일 기념 던전 '달맞이 들판'을 선보인다. 45레벨 이상 이용자가 입장할 수 있으며, 한가위 콘셉트의 신규 영체 '달토끼 폴리'를 제작할 수 있는 '달토끼 폴리 영체 카드 조각'과 '장비 강화 주문서(신성/저주)' 등을 얻을 수 있다.

추석 콘텐츠 '달빛의 여정'도 마련했다. 이용자는 '달빛의 여정 주사위'를 사용해 이벤트에 참여하고 '달빛의 송편', '달빛의 성장 물약', '달빛의 나인 주머니' 등을 획득할 수 있다. 출시 100일인 25일에는 별도의 기념 보상도 지급한다. 25일 0시부터 게임 내에서 확인할 수 있으며, '100일 기념 보상 상자'는 100 나인으로 구매할 수 있다.

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상자에는 방어구 강화에 실패해도 아이템이 사라지지 않는 '100일 기념 은총 방어구 주문서'와 '장신구 강화 주문서' 5개, '100일 기념 가호' 등이 담긴다. 'SOL: enchant'는 '전지적 MMORPG'를 앞세워 차별화된 '신권(神權)' 시스템을 선보인 작품이다. 지난 6월 18일 국내 출시 이후 약 22시간 만에 구글플레이와 애플 앱스토어 매출 1위를 기록했고, 이후 약 2개월간 구글플레이 매출 최상위권을 유지했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com