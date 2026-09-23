웹젠, 인기 게임 4종서 추석 이벤트…'R2'부터 '뮤 모나크2'까지

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웹젠이 추석 연휴를 앞두고 PC와 모바일게임 4종에서 한가위 맞이 이벤트를 진행한다.

온라인 MMORPG 'R2'는 23일부터 10월 1일까지 한가위 이벤트를 연다. 이벤트 기간 추가 경험치와 미션 주간 포인트 획득 혜택을 제공하며, 데모자르 섬의 특수 던전 '아가레스 저택'을 개방하고 '데모자르 포인트'도 상향한다. 일정 시간 이상 게임에 접속한 이용자를 대상으로 추첨을 통해 별도 보상도 지급한다.

온라인 골프게임 '샷온라인'에서는 한가위 기념 퀘스트와 경험치 이벤트가 열린다. 퀘스트를 완료하면 한복 코스튬과 라운딩 지원 아이템 등을 받을 수 있으며, 특정 레벨 이상 이용자는 이벤트 기간 라운딩에서 획득하는 경험치가 크게 늘어난다.

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모바일 MMORPG '뮤 모나크'에서는 출석과 단풍 수집 이벤트를 통해 한정 말풍선과 한가위 프로필을 제공한다. 주사위를 굴려 칸을 이동하며 보상을 획득하는 '모나크 마블'도 진행한다. 이벤트 보스 '달토끼'도 일부 지역에 무작위로 등장한다. 달토끼를 처치하면 획득할 수 있는 아이템을 창고 확장에 활용할 수 있는 신규 아이템으로 교환할 수 있다.

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'뮤 모나크2'는 22일부터 10월 5일까지 한가위 기념 글자 수집 이벤트를 진행한다. 1환 이상 보스 몬스터를 처치하면 '한가위 대축제'를 구성하는 글자를 얻을 수 있으며, 글자를 모두 조합하면 날개 강화석과 각종 보석류 아이템을 획득할 수 있다. 14일간 진행되는 출석 이벤트와 다이아를 얻을 수 있는 다이아 보스 이벤트도 마련했다. 추석을 기념한 신규 탈 것 '행운의 토끼'도 추가된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com