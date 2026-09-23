이기찬, ‘감기몸살 복귀’ 유재석 면전서 ‘감기’ 불렀다…웃픈 타이밍

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이기찬의 '감기' 역주행 홍보가 약국을 넘어 '유 퀴즈 온 더 블럭'까지 진출했다. 24년 만에 대표곡을 리메이크한 뒤 실제 약국을 돌며 버스킹을 펼쳐 화제를 모았던 이기찬이 이번에는 유재석 앞에서 '감기'를 열창했다.

23일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 SNS에는 "약방전문가수 이기찬 씨가 전합니다~ 자기님들 '감기' 조심하시고 추석 잘 보내세요"라는 글과 함께 실시간 촬영 현장이 공개됐다.

사진 속 이기찬은 한옥을 배경으로 마련된 촬영장에서 유재석과 마주 앉아 있다. 회색 슈트 차림으로 등장한 이기찬은 자리에서 마이크를 들고 눈을 감은 채 열창했고 유재석은 옆에서 그의 무대를 집중해서 바라봤다.

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특히 '약방전문가수'라는 제작진의 소개가 웃음을 더했다. 최근 이기찬이 '감기 2026' 발매를 기념해 실제 약국을 찾아다니며 버스킹을 이어온 것을 재치 있게 언급한 것.

이기찬은 지난 19일 2002년 발표한 자신의 대표곡 '감기'를 24년 만에 새롭게 만든 '감기 2026'을 발표했다. 원곡이 애절한 발라드 감성으로 큰 사랑을 받았다면 새 버전에는 새로운 편곡과 현재의 이기찬 목소리가 담겼다.

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신곡 홍보 방식도 남달랐다. 이기찬은 최근 자신의 SNS에 "이게 맞나여? 독감접종이 시작되었습니다! 감기 들어주세요~~"라며 '약국 버스킹 프로젝트'를 공개했다. 실제로 공개된 영상에서는 각종 의약품이 진열된 창고형 약국 한가운데 서서 '감기'를 부르는 이기찬의 모습이 포착됐다. 무대 뒤에는 '감기 2026' 포스터까지 붙어 있어 마치 노래 제목을 현실로 옮겨놓은 듯한 장면을 완성했다.

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이를 본 누리꾼들은 "환절기 연금송이다", "감기라서 약국에서 부르는 거냐", "다음 약국은 어디냐" 등 유쾌한 반응을 보였다. 반면 한때 큰 사랑을 받았던 가수가 약국 한복판에서 별도의 무대 없이 노래하는 모습이 낯설다는 반응도 나오며 온라인에서 화제가 되기도 했다.

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약국에서 자신의 대표곡을 직접 부르며 독특한 홍보에 나섰던 이기찬이 국민 MC 유재석 앞에서 다시 한번 '감기'를 열창하는 모습이 공개되면서 방송에서 어떤 이야기를 풀어놓을지에도 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com