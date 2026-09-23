[단독]플레이브, 'V+ 음악중심' 첫 게스트 출격…버추얼X현실 K팝 만남

사진제공=블래스트

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[스포츠조선 정빛 기자] 버추얼 아이돌 플레이브가 MBCkpop 새 뮤직 토크쇼 'V+ 음악중심'의 포문을 연다.

스포츠조선 취재 결과, 'V+ 음악중심' 첫 게스트로 플레이브가 나선다.

'V+ 음악중심'은 버추얼과 현실의 다양한 K팝 아티스트가 한자리에 모여 이야기를 나누는 신개념 토크 콘텐츠다. 위너 강승윤과 버추얼 아이돌 오위스(OWIS)의 멤버 썸머가 MC로 호흡을 맞추며, K팝 아티스트와 버추얼 아티스트가 함께 프로그램을 이끄는 신선한 조합으로 기대를 모은다.

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특히 1회 게스트로는 K팝 시장에서 독보적인 존재감을 넓혀온 대표 버추얼 아이돌 플레이브가 출격한다. 다채로운 매력의 플레이브와 두 MC가 선보일 특별한 케미스트리에 관심이 쏠린다.

이와 함께 글로벌 K팝 팬들의 투표로 주제별 순위를 매기는 'V+ 차트'를 비롯해, 국내외 아티스트들의 다채로운 무대 콘텐츠도 풍성하게 선보일 예정이다.

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플레이브가 첫 주자로 나서는 'V+ 음악중심'은 24일 오후 5시 유튜브 MBCkpop 채널을 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com