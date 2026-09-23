'제우스: 오만의 신', 추석 업데이트…계정 공유 성장 시스템 '점성술' 추가

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컴투스의 MMORPG '제우스: 오만의 신'이 추석을 맞아 신규 성장 시스템과 던전을 추가하고 대규모 이벤트에 나선다.

컴투스는 23일 에이버튼이 개발하고 자사가 서비스하는 '제우스: 오만의 신'에 추석 맞이 업데이트를 적용했다고 밝혔다. 이번 업데이트의 핵심은 신규 성장 시스템 '점성술'이다. 아이템을 사용해 별을 활성화한 뒤 배치를 조정해 캐릭터 능력치를 높이는 방식으로, 활성화한 별의 수에 따라 추가 효과도 얻을 수 있다. 특히 성장 효과가 같은 서버 내 계정의 모든 캐릭터에 공유되는 것이 특징이다.

신규 던전 '엘리시움'도 추가됐다. 우선 하층이 공개되며, 이용자는 몬스터를 처치해 성장 아이템으로 교환할 수 있는 '아카디아 코인'을 획득할 수 있다. 아카디아 코인은 점성술에 필요한 '별의 조각'으로도 교환할 수 있다.

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점성술을 통해 캐릭터를 성장시키는 과정은 오는 30일 추가되는 길드 점령전 '아카디아 제전'을 준비하는 콘텐츠로도 활용된다. '아카디아 제전'은 매칭된 3개 길드가 상대 길드원의 '페르소나'와 점령지를 두고 경쟁하는 PvP 콘텐츠로, 게임 내 '오디세이아' 콘텐츠 가운데 가장 큰 규모로 마련된다.

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추석을 맞은 이벤트도 다양하게 진행한다. 10월 14일까지 매일 게임에 접속하면 의상·탈것 소환 아이템과 '운명의 흐름', '강화 주문서 상자' 등을 받을 수 있다. 같은 기간 테살리아·자하브·타르타로스 던전에서 몬스터를 처치해 '달콤고소 송편'을 모으면 '영웅 의상/탈것 도전 소환 선택 상자', '축성 조각', '강화 주문서 상자' 등으로 교환할 수 있다. 10월 7일까지는 '아르테미스의 달빛 지령' 이벤트도 열린다. 일일 신탁과 던전 사냥, 길드 출석 등의 임무를 수행하면 고급 스킬 비전과 '영혼의 파편' 등을 획득할 수 있다.

테살리아와 자하브 사냥터에서는 같은 기간 핫타임 이벤트를 통해 재화와 아이템, 경험치 획득량이 30% 증가한다. 일일 신탁 수행 횟수도 기존보다 2회 늘어나 하루 최대 10회까지 진행할 수 있다. 컴투스는 이번 추석 이벤트를 통해 최대 165개의 소환권을 획득할 수 있도록 구성했다.

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'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 재해석한 세계관을 기반으로 8개 클래스와 성장 및 경쟁 콘텐츠를 제공하는 MMORPG다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com