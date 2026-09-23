김종국, 터보 위해 사비 3억 넘게 썼다..김정남 "형 도와주겠다고 해 감동"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 터보 김정남이 김종국이 사비 3억 원 이상을 들여 뮤직비디오를 제작한 사실을 밝히며 고마움을 전했다.

23일 유튜브 채널 '인생뭐있슈'에는 '"종국아, 진짜 고맙다" 터보 김정남이 아직도 김종국에게 감동하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김정남은 김종국만의 독보적인 고음에 대해 "목소리가 선천적으로 타고난 게 있지만 천재형은 아니고 노력파"라고 말했다. 이어 "종국이는 자기가 높은음을 부를 수 있다는 것에 굉장한 자부심을 느끼거나 잘난 체하는 게 없었다. (본인에게는) 당연한 일이었다"고 회상했다.

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김종국이 노래뿐만 아니라 터보 활동 당시 안무에도 남다른 열정을 보였다고 밝혔다. 김정남은 "'Love Is...' 안무를 당시 내가 다 짰는데, 앞부분 안무를 자기가 짰다고 하더라. 그래서 한번 보자고 했는데 연습을 얼마나 많이 했는지 춤에 선이 잡혀 있었다"고 떠올렸다.

이어 "그래서 '네 안무로 하자. 솔로 부분도 네가 해라'라고 했다"며 "안무도 마음에 들었지만 얼마나 연습을 많이 했겠나. 그 자세가 예뻤다"고 칭찬했다.

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김정남은 김종국이 꾸준히 활동한 덕분에 터보라는 이름도 대중에게 잊히지 않을 수 있었다며 고마움을 드러냈다. 그는 "종국이가 있으니까 '토토가'도 할 수 있었던 것"이라며 "종국이도 열심히 활동하지 않고 방송계에 없었다면 '슈가맨' 같은 프로그램에 나오지 않았을까 싶다"고 말했다.

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그러면서 "'슈가맨'을 보면 안타까웠다. 노래하고 무대에 서고 싶어 하는 사람들이 현실에 부딪혀 회사를 다니는데, 얼마나 노래를 부르고 싶었을지 그 간절함이 느껴졌다"고 털어놨다.

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이어 "나는 반성은 하되 후회하지 말자고 생각한다"며 "종국이가 방송에서 열심히 활동해 준 덕분에 사람들이 터보라는 이름과 우리가 함께 활동했다는 사실을 기억한다. 나도 지금부터 열심히 해야 한다고 생각하며 현실에 만족한다"고 덧붙였다.

김정남은 자신에게 김종국은 "형보다 나은 동생"이라고 표현했다. 그는 "종국이가 솔로로 잘돼서 1등을 하고 잘난 척했다면 만나지 않았을 것"이라며 "그런데 종국이는 그러지 않는다. 만나자마자 안아주면서 '형이 하고 싶은 거 도와주겠다'고 했다"고 고마워했다.

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특히 "'토토가'가 끝난 뒤 음반을 냈을 때도 종국이가 사비로 모든 비용을 부담했다"며 "뮤직비디오를 찍는 데만 3억 원이 넘게 들어갔다. 종국이가 사비로 다 한 건데 사람들은 모른다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

김정남은 "정말 감동했다. 그래서 나는 회사에 종국이와 관련된 일은 무조건 종국이가 결정하게 해달라고 따로 이야기했다. 나는 그냥 따르겠다고 했다"고 밝혔다.

이어 "혼자 하는 일은 열심히 하지만 터보와 관련된 일, 특히 종국이와 함께하는 일이라면 무조건 종국이가 하자는 대로 해달라는 것이 내 계약 조건"이라며 김종국을 향한 깊은 신뢰와 애정을 드러냈다.