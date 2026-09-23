'최현석 딸' 최연수, ♥김태현과 첫 결혼기념일 까먹고 자책 "폐급 와이프"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 최연수가 첫 결혼기념일을 까먹고 자책했다.

최연수는 23일 "폐급 와이프"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에는 김태현 최연수 부부의 첫 결혼기념일 일상이 담겼다.

최연수는 "남이 챙겨주고 말고를 떠나서 제 결혼기념일 제가 까먹었다"고 털어놨다. 최연수는 "그래서 회사 미팅하러 왔다. 미팅만 잡은 게 아니고 무려 사랑니 발치까지 잡아놨다"며 "한번에 끝내려고 위아래 동시 발치했다. 끝나고 봤더니 부기가 장난 아니더라. 원래 뒤늦게 결혼기념일인 걸 알아서 저녁에 맛있는 거라도 먹으려 했는데 못 먹을 거 같다"고 사랑니 발치로 퉁퉁 부은 모습을 공개했다.

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하지만 김태현은 최연수와의 결혼기념일을 잊지 않고 꽃다발을 사왔다고. 최연수는 "그 와중에 비겁하게 혼자 준비했다"며 "미친 통증에 아무것도 못하고 자러 간다. 내년엔 내가 챙길게"라고 김태현에게 사과했다.

한편, 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수는 지난해 9월 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 띠동갑 나이차를 딛고 결혼했다. 결혼 전부터 아기에 대한 생각이 있었다는 최연수 김태현 부부는 허니문 베이비를 가져 지난 5월 아들을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com